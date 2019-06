Tuttosport: ‘Zij zullen de dwazen van het Nederlands elftal doen vergeten’

Portugal verdiende de overwinning op het Nederlands elftal in de finale van de Nations League, zo luidt de conclusie in de internationale pers. De buitenlandse kranten zagen dat Portugal in grote delen van de wedstrijd de overhand had en dat Oranje te weinig gevaar wist te creëren. "Een van de grootste teleurstellingen voor Ronald Koeman was dat zijn ploeg nooit gezamenlijk druk kon zetten, zelfs niet na de 1-0", merkt The Guardian bijvoorbeeld op.

"Er kwamen wel wat kansen op de gelijkmaker, met name de kopbal van Memphis Depay die werd gepakt door Rui Patrício, maar het late slotoffensief dat verwacht kon worden kwam nooit echt van de grond", schrijft de Britse krant, die eraan toevoegt dat de Nations League nog geen grote status lijkt te hebben. "Na het laatste fluitsignaal was de vreugde bij Cristiano Ronaldo relatief ingetogen, in vergelijking met eerdere momenten waarop hij een prijs toevoegde aan zijn collectie."

"Hij knuffelde zijn teamgenoten en zelfs de scheidsrechter en hief twee armen op in de lucht, maar niets opvallends. Hij deed niet eens zijn shirt uit om ons te herinneren aan de contouren van zijn sixpack. Dat is misschien een teken dat de Nations League nog niet zo hoog staat aangeschreven als de andere prijzen die hij pakte", aldus de krant. La Repubblica vult aan: "Ronaldo bleef droog staan, maar nam toch een soort van revanche op Ajax, met een zege op een ploeg waar meerdere Ajacieden in zaten die Juventus uitschakelden in de Champions League."

"Het team van Fernando Santos verdiende de overwinning, maar Ronald Koeman kan zich gelukkig prijzen met de goede spelers die hij tot zijn beschikking heeft, zoals Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek. Ze zullen ons eindelijk de dwazen doen vergeten die zich niet wisten te plaatsen voor het EK 2016 en het WK 2018", stelt de Italiaanse krant. De landgenoten van La Gazzetta dello Sport voegen eraan toe dat Oranje 'meer bezig was met brandjes blussen dan zelf aan te vallen'. "Het middenveld was niet scherp genoeg."

In Frankrijk wordt het optreden van Memphis Depay uitgelicht. "De aanvaller van Olympique Lyon weet hoe te schitteren als hij het oranje shirt, of in dit geval het blauwe shirt van het Nederlands elftal draagt. Hij begon wat anoniem, maar was later betrokken bij gevaarlijke situatie", analyseert France Football, dat Depay een zes toekent voor zijn optreden. "Hij miste misschien een beetje ondersteuning van zijn ploeggenoten, maar door zijn precisie in de kleine ruimte kon Oranje oplossingen vinden en het spel voortzetten." Ryan Babel krijgt met een drie de laagste beoordeling van het blad; Matthijs de Ligt en Daley Blind krijgen net als Depay het hoogste cijfer met een zes.