Dumfries had ‘harde voeten’: ‘Maar we moeten ook niet overdrijven’

Portugal was zondagavond met 1-0 te sterk voor Oranje in de finale van de Nations League. Denzel Dumfries baalt na afloop dat het Nederlands elftal niet de kroon op de wederopstanding heeft kunnen zetten. Toch benadrukt de vleugelverdediger van PSV dat na deze nederlaag niet ‘alles overboord moet worden gezet’.

“Als je ziet waar we vandaan komen, baal je als een stekker dat het in de finale niet lukt”, zegt Dumfries in gesprek met Voetbal International. De verdediger, die negentig minuten binnen de lijnen stond in Porto, is lichtelijk kritisch over zijn eigen functioneren. “Bij vlagen slordig aan de bal. Het was een wedstrijd op zich, van beide kanten was het niet hoogstaand. Oké, zolang er niks aan de hand is, moet je gewoon doorgaan. Ik heb weer veel geleerd in de finale.”

Dumfries krijgt de vraag of hij last had van ‘harde voeten’, een term die hij zelf eerder gebruikte. “Bepaalde ballen moesten wel beter, dan moet je kritisch op jezelf zijn”, antwoordt de verdediger bevestigend. “Maar we moeten ook niet overdrijven. Kijk, we zijn zover gekomen en dat biedt houvast. Het zou jammer zijn als we dat allemaal vergeten. We hebben een fantastische reeks neergezet, dus we moeten vertrouwen houden.”

Oranje hervat de EK-kwalificatiereeks in september met een uitwedstrijd tegen Duitsland, dat eerder in de Johan Cruijff ArenA met 2-3 wist te winnen. Dumfries beaamt dat het een lastige wedstrijd is, maar is niet bang voor de ontmoeting met die Mannschaft. Oranje zal in ieder geval in de achtervolging moeten bij Noord-Ierland, dat zijn eerste drie wedstrijden in de EK-kwalificatie wist te winnen.