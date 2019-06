Kraay jr. herhaalt: ‘We mogen toch concluderen dat dit een grove fout is?’

Na afloop van de met 1-0 verloren finale van de Nations League tegen Portugal liet Jasper Cillessen zich kritisch uit over de benadering van de Nederlandse media. De sluitpost van Oranje liet weten een ‘beetje moe’ te worden van de kritiek op zijn functioneren. Hans Kraay jr. en Ronald de Boer herhalen bij FOX Sports nog eens hun kritiek op Cillessen.

“Wij hebben gezegd dat hij al in de hoek lag voordat de penalty door Rashford genomen was. Daar staan we nog steeds achter. Of ik, in ieder geval”, wijst Kraay jr. naar de rake strafschop van Marcus Rashford tijdens het duel tussen Nederland en Engeland (3-1 na verlenging) in de halve finale van de Nations League. “Er wordt vaak gezegd dat hij een te goede keeper is om op de bank te zitten. Dat vindt Ronald Koeman ook, dat vinden we allemaal. Maar we mogen toch concluderen dat dit een grove fout is?”

De Boer vindt het geen schande dat Cillessen eventueel gewisseld wordt als het op strafschoppen aankomt. Louis van Gaal haalde de reservedoelman van Barcelona tijdens het WK van 2014 in het einde van de verlenging van de kwartfinale tegen Costa Rica van het veld voor Tim Krul. “Je hebt toch specialisten? Pierre van Hooijdonk zat vaak bij het Nederlands elftal, maar speelde weinig omdat je toen met Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooij of wie dan ook net andere spitsen had. Dat is geen schande.”

“Maar als hij op het veld stond en we kregen een vrije trap, mocht je niet aan de bal komen. Hij is een specialist. Datzelfde geldt voor keepers, je hebt jongens die geweldig in de lucht zijn of die een penalty kunnen pakken. Dan is het toch geen schande dat je gewisseld wordt?”, benadrukt De Boer. Cillessen zag er zondagavond tevens niet goed uit bij het enige doelpunt in de finale van de Nations League van Gonçalo Guedes, wiens schot hij niet kon keren.