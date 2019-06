De Ligt verklapt boodschap Ronaldo in opvallend onderonsje

Matthijs de Ligt had na de verloren Nations League-finale van het Nederlands elftal tegen Portugal (1-0) op het veld een opvallend onderonsje met Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette fluisterde De Ligt wat toe, waarna de verdediger van Ajax een lach niet kon onderdrukken. De Ligt erkent dat 'het goed zou kunnen' dat Ronaldo hem vroeg aankomende zomer naar Juventus te verkassen.

De negentienjarige verdediger wordt al maandenlang in verbrand gebracht met een vertrek bij Ajax, met ook Juventus als mogelijke bestemming. "Ik denk dat ik weet waar het over ging. Zeg het maar", opent presentator Arno Vermeulen het interview bij de NOS. "Als je dat weet, dan hoef ik dat ook niet meer te zeggen." Vermeulen suggereert vervolgens dat Ronaldo De Ligt uitnodigde om volgend seizoen samen met hem bij Juventus te komen voetballen. "Ja, dat zou goed kunnen ja", repliceert de verdediger bevestigend op de suggestie van de voetbalcommentator.

"Ik verstond hem eerst niet. Ik schrok er een beetje van, dus daarom lachte ik. Maar ik heb niets gezegd", vervolgt De Ligt, die Ronaldo geen belofte kon doen. "Zo kort na de wedstrijd ben je daar ook totaal niet mee bezig. Dan baal je dat je verloren hebt en dat is het enige waar je dan aan denkt eigenlijk."

De Ligt kan na de verloren Nations League-finale met vakantie, waarna hij zich zal gaan beraden over zijn sportieve toekomst. De mandekker vindt het 'niet vervelend' dat het op dit moment nog niet duidelijk is waar hij volgend seizoen speelt. "De transferperiode begint ook pas over een tijdje, dus ik ga nu eerst lekker op vakantie en uitrusten. Ik laat het op me afkomen en dan zie ik het wel", besluit hij.