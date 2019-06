Gefrustreerde Cillessen opent aanval op Nederlandse media

Jasper Cillessen reageerde zondagavond als door een adder gebeten toen hij werd geconfronteerd met het winnende doelpunt van Portugal in de finale van de Nations League tegen Nederland (1-0). De doelman van Oranje zag er ogenschijnlijk niet goed uit bij een schot van Goncalo Guedes, maar hij was na afloop in gesprek met FOX Sports absoluut niet van plan om het boetekleed aan te trekken.

Analisten als Ronald de Boer, Hans Kraay junior en Pierre van Hooijdonk vonden allen dat het schot van Guedes houdbaar was, maar Cillessen weigert zich daarbij te voegen. "Ik zag de bal vrij laat, omdat Denzel Dumfries en Daley Blind er nog voor stonden. Ik zag hem laat en dan schiet hij hard", analyseert de doelman van Barcelona. Presentator Pascal Kamperman suggereert dat Cillessen 'in een soort hupje zat'. "Ik heb het nog niet teruggezien, dus daar kan ik geen duidelijkheid over geven", reageert Cillessen.

Cillessen vindt de kritiek op zijn prestaties niet terecht. "Daar zijn we in Nederland heel makkelijk in. Ik heb net ook wat berichten gehad; in de Nederlandse media wordt er natuurlijk een hoop geroepen en daar word ik een beetje moe van", vervolgt hij bitter. "Ik zie hem vrij laat en hij schiet de bal hard. Dat is het enige wat ik op dit moment gezien heb. Maar goed, daar zijn we in Nederland altijd lekker makkelijk in."

"Hetzelfde gebeurde met die penalty van afgelopen week", vertelt Cillessen, refererend aan de kritiek die werd geuit nadat hij donderdag in de wedstrijd tegen Engeland geen antwoord had op een penalty van Marcus Rashford. "Ik zal netjes blijven: daar word ik een beetje moe van. Ik blijf netjes. Ik vind het altijd wel heel makkelijk gezocht, want als je de laatste strafschoppen van Rashford bekijkt, dan is het makkelijk wat er allemaal geroepen is. Daar houd ik niet van."