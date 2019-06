De Boer uit zorgen: ‘Hij heeft het in zich om de spits van Oranje te worden’

Ronald de Boer en Hans Kraay junior vinden dat het Nederlands elftal zondagavond in de finale van de Nations League tegen Portugal tekortschoot in aanvallend opzicht. Oranje kwam nauwelijks tot kansen in het Estádio do Dragão in Porto en verloor de eindstrijd uiteindelijk met 1-0, door een doelpunt van Goncalo Guedes.

"Achterin en op het middenveld is het allemaal geweldig, maar we mogen ons toch wel een klein beetje zorgen maken over de voorhoede", stelt Kraay jr. bij FOX Sports. "Als Depay het niet heeft, wie moet dan onze nummer negen zijn? En wie moeten het op de flanken doen als Babel en Promes het niet hebben?", vraagt de analist zich hardop af.

Collega-analist De Boer is het volledig eens met Kraay jr. en deelt diens zorgen. "Ik vind Memphis nog steeds geen echte spits. Af en toe laat hij zien dat hij echt over kwaliteiten beschikt, maar hij zakt ook wel eens door de ondergrens. Ik zie hem het liefst gewoon als linksbuiten, zodat hij naar binnen kan trekken. Hij heeft dan een fantastisch schot. Je moet toch wel een echte nummer negen hebben", vindt de oud-middenvelder.

De Boer hoopt dat Donyell Malen zich volgend seizoen als centrumspits kan ontwikkelen bij PSV; de twintigjarige aanvaller speelde het afgelopen seizoen vaak als flankspeler. "Ik denk dat Donyell Malen het in potentie in zich heeft om de spits van het Nederlands elftal te worden. Hij heeft alle kwaliteiten om een topper te worden", stelt De Boer. "Hij is snel, hij is technisch en hij heeft een goed schot. Hij beschikt ook nog wel over overzicht en wat hij vooral heeft, is specifieke snelheid. In het hedendaagse voetbal moet je toch snelheid hebben, als je niet gezegend bent met een fabelachtige techniek."