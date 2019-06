Frenkie de Jong: ‘Ikzelf ook niet, ik had vandaag veel meer kunnen doen’

Frenkie de Jong is kritisch op zijn eigen spel in de wedstrijd tussen Portugal en Oranje van zondagavond. De middenvelder kwam niet in zijn spel, mede omdat hij voortdurend onder druk werd gezet door William Carvalho. De Jong vindt dat er te weinig creativiteit uitging van zijn eigen spel, erkent hij voor de camera van de NOS. Over het geheel kijkt De Jong echter terug op een leerzaam toernooi.

Volgens De Jong hield Portugal het spel 'goed compact' en deed Oranje 'niet genoeg' in de opbouw. "Ikzelf ook niet. Ik had vandaag veel meer kunnen doen. Ik heb te weinig een man meer gecreëerd en te weinig oplossingen gevonden tussen de verdediging en het middenveld van Portugal", analyseert de Ajacied zijn eigen optreden. Hij wil niet het excuus aanvoeren dat Oranje vermoeid was en dat Portugal een wedstrijd langer had om zich voor te bereiden, al geeft De Jong toe dat er sprake is van vermoeidheid.

"De wedstrijd tegen Engeland was wel zwaar", doelt hij op de halve finale. "Sommige jongens hadden drie weken niet gevoetbald en moesten toen opeens een wedstrijd met verlenging spelen op hoog niveau. Maar dat moet geen excuus zijn, want we zijn allemaal profs. We hebben zeker niet daardoor verloren, maar helemaal okselfris waren we ook niet", aldus De Jong, die aangeeft dat Oranje 'zeker' nuttige ervaring heeft opgedaan in Portugal met het EK 2020 in aantocht.

"We hebben als Nederland laten zien dat we er staan. Iedereen houdt nu rekening met ons", stelt De Jong. "We hebben grote landen verslagen en ervaring opgedaan in de halve finale en finale. We moeten ons natuurlijk eerst kwalificeren voor het EK, maar als we het halen dan nemen we dit mee." Zelf werd De Jong na afloop door de UEFA uitgeroepen tot grootste talent van de Nations League.