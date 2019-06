Van Hooijdonk: ‘Ik vond hem de allerbeste van het Nederlands elftal’

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart waren na afloop van de door Nederland verloren Nations League-finale tegen Portugal (1-0) lovend over Daley Blind. Volgens het analistenduo van de NOS was de linksback van Ajax veruit de beste speler aan de zijde van Oranje, dat door een doelpunt van Gonçalo Guedes onderuit ging.

"Daley Blind was aan de kant van Oranje echt de allerbeste", aldus Van Hooijdonk, die verschillende kwaliteiten van de linkervleugelverdediger benoemt. "Hoe vast dat hij in het positiespel is, hoogstandjes. Vooraf hebben we het er al even over gehad hoe goed het seizoen is dat hij draait. Hij zoekt continu om ballen tussen linies te geven, zijn aannames zijn altijd goed. Een genot om naar te kijken."

Ook collega-analist Van der Vaart is enthousiast over Blind. "Je ziet ook dat als een aanname goed is, dan lijkt het altijd alsof je meer tijd hebt", vult de oud-speler van Ajax en Real Madrid aan. "Maar wat ik ook vind: hij had een paar sprintduels, dat ziet er niet snel uit, maar ik denk dat hij sneller is dan dat we denken. En die voorzet op Luuk de Jong was fantastisch."