Neres maakt eerste treffer voor Brazilië bij klinkende oefenzege

Brazilië heeft zondagavond in een oefenwedstrijdi moeiteloos afgerekend met Honduras. Basisdebutant David Neres hielp zijn ploeg met zijn eerste interlanddoelpunt bij een zeer ruime 7-0 overwinning. De Ajacied werd in de tweede helft weggestuurd door Filipe Luís, zette een solo in en rondde fraai af. Brazilië speelt komende zaterdag zijn eerste wedstrijd in de Copa América tegen Bolivia.

De Seleção toonde vanaf het begin zijn aanvallende intenties en opende al in de negende minuut de score. Een prachtige voorzet van Dani Alves belandde op het hoofd van Gabriel Jesus, die knap binnen kopte. Vier minuten later knikte Thiago Silva uit een hoekschop de tweede Braziliaanse treffer binnen.

Na een half uur moest Honduras verder met tien man. Rommel Quioto werd van het veld gestuurd na een harde charge op Arthur. De middenvelder van Barcelona moest zich laten vervangen en het is dus de vraag of hij op tijd fit is voor de start van de Copa América. Brazilië kwam nog voor rust op 3-0, via een strafschop van Philippe Coutinho.

Na rust gingen de Brazilianen door waar ze voor de pauze gebleven waren. Richarlison bereikte na twee minuten Jesus met het hoofd, waarna de spits van Manchester City eenvoudig kon binnen tikken. Daarna was het de beurt aan Neres, die een prachtige solo bekroonde met zijn eerste interlandtreffer.

Brazilië denderde door en kwam via invaller Roberto Firmino aan zijn zesde doelpunt. De spits van Liverpool kreeg de bal uit de kluts mee en wipte het speeltuig vervolgens fraai over de doelman van Honduras. Een intikker van Richarlison betekende de zevende Braziliaanse treffer.