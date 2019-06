Van Dijk wijst pijnpunt Oranje aan: ‘Misschien had je dat moeten doen’

Het Nederlands elftal moest de Nations League zondagavond aan Portugal verlaten. Oranje speelde geen sterke wedstrijd in het Estádio do Dragão in Porto en verloor door een doelpunt van Goncalo Guedes uiteindelijk verdiend met 1-0. Virgil van Dijk vindt het lastig om uit te leggen waar het zondag misging voor Nederland.

"Ik denk dat we de mogelijkheden hadden. Het was een open wedstrijd, met veel ruimte en grote gaten bij beide ploegen. We wisten dat Portugal zou inzakken en zou wachten op onze fouten. Het is balen dat je verliest. We wilden natuurlijk met z’n allen die cup pakken. Maar goed, we moeten wel trots zijn op onszelf", vertelt de aanvoerder van Oranje voor de camera van de NOS.

Volgens Van Dijk was van finalestress geen sprake bij Oranje. "Ik denk dat iedereen zich goed heeft voorbereid. Er was bij niemand stress. Misschien had je de bal sneller moeten rondspelen van kant naar kant. En de kleine mogelijkheden die je hebt gehad, moest je benutten. Het is jammer dat je hier met lege handen staat", vervolgt de verdediger.

Van Dijk wil ondanks de nederlaag positief blijven. "Ik ben nooit negatief naar mijn team toe. We maken grote stappen als groep, zowel binnen als buiten het veld. Dit mag onze ontwikkeling niet verpesten. We gaan door en we zullen ons maximaal voorbereiden op de EK-kwalificatie."