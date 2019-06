Toch tweemaal een 7,5 voor Oranje na zwarte avond in Porto

Het Nederlands elftal is er zondagavond niet in geslaagd om de eerste editie van de Nations League op zijn naam te schrijven. In de finale in Porto was Portugal met 1-0 te sterk. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Portugal - Oranje

PORTUGAL CIJFER ORANJE CIJFER Rui Patrício 7 Jasper Cillessen 6 Nélson Semedo 6,5 Denzel Dumfries 4,5 José Fonte 7 Matthijs de Ligt 5,5 Rúben Dias 8 Virgil van Dijk 7,5 Raphaël Guerreiro 6,5 Daley Blind 7,5 Danilo 6,5 Marten de Roon 5,5 Bruno Fernandes 7 Frenkie de Jong 5 William Carvalho 7 Georginio Wijnaldum 6 Bernardo Silva 9 Steven Bergwijn 6,5 Gonçalo Guedes 7,5 Memphis Depay 5 Cristiano Ronaldo 5,5 Ryan Babel 4 - - Quincy Promes 6,5

Cijfers Portugal

Rui Patrício: 7

Na zijn 81ste interland is Patrício de keeper met de meeste wedstrijden ooit voor Portugal. De doelman kan terugkijken op een prima optreden en stond er op de momenten waarop het moest, zoals bij een kopbal van Depay in de tweede helft.

Nélson Semedo: 6,5

Bij Barcelona speelt hij tweede viool achter Sergi Roberto, maar bij Portugal is hij eerste keus op de rechterflank. Semedo zal hebben gehoopt dat Ernesto Valverde meekeek, want hij kwam in defensief opzicht niet in de problemen en trok veel mee naar voren, zij het met wisselend succes.

José Fonte: 7

De vervanger van de geblesseerde Pepe gaf de bal na 56 minuten knullig weg toen hij werd afgetroefd door Depay, maar verder was Fonte sterk in de duels en werkte hij de bal vaak weg op momenten waarop Oranje gevaarlijk leek te worden..

Rúben Dias: 8

Dias wordt begeerd door Manchester United en wie hem zondagavond in actie zag zal daar niet door verrast zijn. De mandekker van Benfica zat er vaak tussen en anticipeerde op voorzetten van Oranje.

Raphaël Guerreiro: 6,5

Van Guerreiro wordt een grote bijdrage verwacht in aanvallend opzicht en die had hij vooral in de tweede helft, bijvoorbeeld in de voorbereiding op de 1-0. Guerreiro legde het fundament voor het doelpunt; verder waren zijn voorzetten niet altijd even zuiver.

Danilo: 6,5

Niet al te zichtbaar op het veld, maar wel een stille kracht voor Portugal. Als controleur had hij het middenveld in handen en anticipeerde hij op gevaar van Oranje.



Bruno Fernandes: 7

Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam Bruno Fernandes beter in zijn spel. Portugal was in de eerste helft dominant op het middenveld en dat was mede te danken aan de dynamische sterspeler van Sporting Portugal, die gevaar stichtte met zijn vele schoten en ook ploeggenoten in stelling bracht. Lang niet al zijn acties waren succesvol, maar zijn transferwaarde is wellicht wel weer wat omhooggegaan.

William Carvalho: 7

Van de middenvelders van Portugal verstuurde William Carvalho de meeste passes vooruit. Op die manier leverde hij een wezenlijke bijdrage aan het aanvalsspel van de gastheer. Tegelijkertijd zette hij waar mogelijk druk op De Jong, waardoor de Oranje-middenvelder moeilijk in zijn spel kwam.

Bernardo Silva: 9

De rol van Silva bij de 1-0 was niet verrassend, want hij was ook daarvoor al een van de grote uitblinkers aan Portugese zijde. Als de aanvallende middenvelder van Manchester City aan de bal is, kunnen de Portugese supporters rustig achterover leunen: hij maakt bijna altijd de juiste keuzes in balbezit en laat dat makkelijk lijken, ook in de kleine ruimtes.

Gonçalo Guedes: 7,5

De aanvaller van Valencia kreeg de voorkeur boven João Félix en betaalde het vertrouwen uit. Na een heerlijke combinatie met Bernardo Silva zorgde Guedes met een hard schot voor de 1-0. Hij had het daarvoor nog erg lastig met Van Dijk, al vond Guedes over de gehele wedstrijd zijn ploeggenoten makkelijk.

Cristiano Ronaldo: 5,5

Normaal is Portugal afhankelijk van de grillen van Ronaldo, maar ditmaal redde de ploeg het zonder dat hij een grote bijdrage leverde. De man die Portugal met een hattrick naar de finale loodste speelde niet zoals we van hem gewend zijn en moest de rol van sterspeler laten aan spelers als Bernardo Silva.

Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 6

Cillessen had meer kunnen doen bij het doelpunt van Guedes: hij kreeg zijn hand wel tegen de bal, maar was niet overtuigend genoeg. Verder was de keeper van Oranje amper op fouten te betrappen: hij bracht prima redding op inzetten van onder meer Fernandes en Ronaldo.

Denzel Dumfries: 4,5

Dumfries speelde als een verkapte rechtsbuiten, maar heel succesvol was hij niet in die rol. De back was weliswaar veel betrokken bij vroege aanvallen, maar viel op met erbarmelijke passes en voorzetten op momenten die veelbelovend leken voor Oranje.

Matthijs de Ligt: 5,5

Net als tegen Engeland zag De Ligt er niet goed uit bij het eerste tegendoelpunt. De verdediger liet zich door de benen spelen door de uiteindelijke doelpuntmaker Guedes. De Ligt speelde in de eerste helft nog erg sterk, met goede tackles op onder meer Silva.

Virgil van Dijk: 7,5

In de openingsfase oogde hij nog wat onzeker in de passing, maar verdedigend was Van Dijk nauwelijks te kloppen. Hij werkte constant voorzetten weg, maakte doelpogingen onschadelijk of schermde tegenstander op de juiste momenten af.

Daley Blind: 7,5

Dat Oranje bij de rust niet tegen een achterstand aankeek was mede te danken aan de linksback, die ijzersterk was in duels met Silva, Fernandes en Ronaldo. Hij vond zijn ploeggenoten bovendien makkelijk, ondanks dat Babel zich aan de linkerkant weinig aanbood.

Marten de Roon: 5,5

De Roon liet zich bij tijd en wijle gelden met goede intercepties en verstuurde meer passes vooruit dan de andere middenvelders van Oranje. Dat ging wel ten koste van de zuiverheid en na 52 minuten gaf De Roon nodeloos een corner weg waar Portugal bijna uit scoorde.

Frenkie de Jong: 5

Bondscoach Fernando Santos had met Carvalho een middenvelder op De Jong gezet en dat sorteerde het gewenste effect. De toekomstig middenvelder van Barcelona kwam niet in zijn spel.

Georginio Wijnaldum: 6

Aan de bal was Wijnaldum zeker in de eerste helft niet op veel fouten te betrappen. Zijn panna bij Bernardo Silva na dertien minuten was een lust voor het oog en tekenend voor de rust die hij had met de bal aan zijn voeten. Na de rust sprong de bal iets makkelijker van zijn voeten.

Steven Bergwijn: 6,5

Bergwijn betrok zichzelf veel bij het spel, mede door veel naar binnen te trekken, maar tot veel gevaar leidde dat niet. De buitenspeler had het lastig met de fysiek sterke Portugezen, maar maakte veel goed met zijn inzet. Een van zijn hoogtepunten was een heerlijke tackle op een bijna doorgebroken Guedes.

Memphis Depay: 5

Het zit deels in zijn spel gebakken, maar het balverlies dat Depay voortdurend leed was moeilijk te missen. Er ging gevaar uit van de buitenspeler en zijn connectie met Dumfries was goed, maar vaak hield hij de bal te lang bij zich en haalde hij daarmee de angel uit een potentieel gevaarlijke situatie.

Ryan Babel: 4

De toegevoegde waarde van Babel was erg beperkt. Zeker in de eerste helft was de aanvaller onzichtbaar. Als hij wel in balbezit was, waren zijn acties te voorspelbaar en slaagde Babel er niet in om zijn tegenstanders te passeren. Niet voor niets haalde Koeman de aanvaller in de rust naar de kant.

Quincy Promes: 6,5

Oranje liet in aanvallend opzicht veel meer zien na rust dan in de eerste helft en dat was mede te danken aan Promes. De invaller was veel meer betrokken bij het spel dan Babel en combineerde eenvoudig met spelers als Depay en Donny van de Beek.