Nederland gaat onderuit tegen Portugal en verliest Nations League-finale

Nederland is er zondagavond niet in geslaagd om de eerste editie van de Nations League te winnen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman ging met 1-0 onderuit in de finale tegen Portugal. Gonçalo Guedes besliste in de tweede helft de wedstrijd met een hard schot. Nederland zette in de slotfase wel aan, maar wist de gelijkmaker niet te produceren.

Koeman koos voor dezelfde elf namen als tegen Engeland (3-1 winst). Quincy Promes werd door sommige media in de basisopstelling verwacht, maar de keuzeheer hield vast aan de vleugelspitsen Ryan Babel en Steven Bergwijn. Bondscoach Fernando Santos wijzigde de opstelling van Portugal op drie plekken. Danilo en Guedes kregen de voorkeur boven Rúben Neves en João Félix, terwijl José Fonte de geblesseerde Pepe verving.

In de openingsfase van de wedstrijd tastten beide ploegen elkaar af, waarna Portugal het beste van het spel had. Het eerste dreigende moment kwam na een klein half uur spelen van Fonte, die zijn kopbal gekeerd zag worden door Jasper Cillessen. De doelman van Oranje moest even later opnieuw handelend optreden bij een gevaarlijke poging van Bruno Fernandes. Nederland stelde daar vrijwel niets tegenover: het wist in de eerste helft geen enkel schot op doel te produceren.

Na rust was er direct meer te beleven in Estádio do Dragão. Georginio Wijnaldum kwam oog in oog met doelman Rui Patrício, maar bleek buitenspel te staan. Een Portugese hoekschop was daarna dreigend, maar Cillessen kon ingrijpen. Aan de andere kant brak Memphis Depay gevaarlijk door, maar de spits wist geen medespeler te vinden. Een kwartier na rust waren het de Portugezen die de ban braken.

Knap voorbereidend werk van Bernardo Silva leidde tot een schietkans van Guedes, die met een hard schot Cillessen verschalkte. De Oranje-doelman zat nog aan de bal, maar kon een tegentreffer niet voorkomen. Nederland ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg via Depay een vrije kopkans. De aanvaller mikte echter precies in de handen van Rui Patrício. Een afstandspoging van Marten de Roon ging net over.

Koeman bracht in de slotfase Luuk de Jong, die direct invaller Donny van de Beek met het hoofd aan het werk zette. De Ajacied kon de mogelijkheid echter niet benutten. Ook een kopbal van De Jong kon Portugal daarna niet verontrusten. De krachten leken weg te vloeien bij Nederland en het was voor Portugal steeds makkelijker om de tegenstander van het doel te houden.