Maandag, 10 Juni 2019

Mbappé voelt zich niet erkend en is klaar voor vertrek

Juventus wil Emerson Palmieri terughalen naar Italië, maar Chelsea houdt een vertrek van de verdediger voorlopig tegen. De Londenaren willen eerst een vervanger voor Palmieri strikken. (Diverse Italiaanse media)

Napoli is bereid om Atlético Madrid tegemoet te komen. Elseid Hysaj heeft een clausule van vijftig miljoen euro in zijn contract staan, maar de verdediger is voor de helft van dat bedrag al op te pikken. (Corriere dello Sport)

Kylian Mbappé is vastberaden Paris Saint-Germain aankomende zomer te verlaten voor Real Madrid. De Fransman voelt zich niet erkend, doordat hij bij PSG niet hetzelfde salaris kan verdienen als Neymar. (ABC) De Fransman voelt zich niet erkend, doordat hij bij PSG niet hetzelfde salaris kan verdienen als Neymar.

Sekou Koita is komend seizoen mogelijk in de Serie A te bewonderen. AC Milan heeft de aanvaller van RB Salzburg onlangs bekeken op het WK voor spelers tot twintig jaar. (Diverse Italiaanse media)

Tottenham Hotspur heeft een tegenvaller moeten incasseren in de zoektocht naar aanvallende versterkingen. Julian Draxler is namelijk niet van plan om in te gaan op belangstelling van de Engelsen. (The Sun)