Arjen Robben zet Turken in de wachtkamer

Geïnteresseerde clubs hoeven niet aan te kloppen bij AC Milan voor verdediger Alessio Romagnoli. Met name directeur voetbalontwikkeling Paolo Maldini wil de aanvoerder ten koste van alles behouden. (La Gazzetta dello Sport)

De bij Real Madrid overbodige geraakte Lucas Vázquez staat op het lijstje van Internazionale, dat minstens dertig miljoen euro moet reserveren voor de de vleugelaanvaller. Gesprekken tussen beide clubs zijn inmiddels in volle gang. (Diverse Italiaanse media)

De clubloze Nederlander heeft de club uit Istanbul enige bedenktijd gevraagd, omdat hij ook zijn andere opties in overweging wil nemen.

Watford onderneemt pogingen om Jean-Clair Todibo los te weken bij Barcelona. Een delegatie van de Engelse club sprak reeds in Spanje over een mogelijke overgang van de verdediger. (Sport)

West Ham United kijkt in Ligue 1 naar eventuele versterkingen. The Hammers overwegen een bod op Olympique Marseille-middenvelder Morgan Sanson. (La Provence)