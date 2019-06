Hans Kraay junior kritisch: ‘Hij speelde als circusartiest tegen Engeland’

Hans Kraay junior denkt dat Memphis Depay zich zondagavond tegen Portugal gaat revancheren voor zijn enigszins teleurstellende optreden tegen Engeland (3-1 winst). De analist vond de spits van het Nederlands elftal tegen de Engelsen niet goed spelen, maar begrijpt dat bondscoach Ronald Koeman de aanvaller vertrouwen blijft geven.

"Tot nu toe heeft Koeman bijna alleen maar logische dingen gedaan, dit is ook weer logisch", aldus Kraay jr. tegenover FOX Sports over de beslissing van Koeman om de opstelling van Oranje niet te wijzigen. "Als ik het zou mogen zeggen had ik Quincy Promes in plaats van Ryan Babel opgesteld. Ik vond Babel niet goed. Depay was natuurlijk ook niet goed, maar ik heb de indruk bij hem dat vorm aanvliegt en weer terugkomt en dat hij vanavond verschrikkelijk goed gaat spelen."

"Memphis heeft zich de eerste tien à vijftien minuten tegen Engeland een beetje gemanifesteerd als een circusartiest", vindt Kraay jr, die denkt dat Koeman zijn pupil heeft toegesproken. "Ik denk dat Koeman tegen hem heeft gezegd: 'Memphis, rustig aan, rustig beginnen. Simpele dingetjes doen, en de trucjes doe je maar in de zestien.' Dat komt wel aan bij hem, want ik heb de indruk dat hij veel respect heeft voor Koeman."