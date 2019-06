Koeman verrast niet met opstelling voor finale Nations League

De opstelling van het Nederlands elftal kent zondagavond geen verrassingen voor de finale van de Nations League tegen Portugal. Bondscoach Ronald Koeman kiest in het Estádio do Dragão in Porto voor dezelfde elf namen als afgelopen donderdag tijdens de halve finale tegen Engeland (3-1 overwinning na verlenging).

Oranje won afgelopen donderdag in Guimarães met 3-1 van Engeland. Nadat de reguliere speeltijd een 1-1 tussenstand had opgeleverd, trok Nederland de wedstrijd in de verlenging alsnog naar zich toe. Quincy Promes was als invaller belangrijk door de 3-1 voor zijn rekening te nemen, maar de aanvaller van Sevilla hoeft daardoor nu niet te rekenen op een basisplaats: Koeman opteert voorin opnieuw voor Steven Bergwijn en Ryan Babel.

Behalve Promes maakten ook Donny van de Beek, Davy Pröpper en Kevin Strootman tegen Engeland hun opwachting als invallers. Van de Beek en Pröpper maakten beiden een goede indruk, maar Marten de Roon krijgt op het middenveld opnieuw het vertrouwen van Koeman. Strootman verving in de slotfase tegen Engeland de moegestreden Frenkie de Jong, maar laatstgenoemde verschijnt zondag gewoon aan de aftrap. Ook achterin en in het doel kiest Koeman voor dezelfde namen.

Opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries; De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel