Strafschoppen brengen beslissing in matige troostfinale Nations League

Engeland heeft de strijd om de derde plaats in de Nations League gewonnen van Zwitserland. Na 120 minuten voetballen stond er in het Estádio D. Afonso Henriques een 0-0 stand op het scorebord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Uiteindelijk was Engeland de sterkste vanaf elf meter, waarmee de overwinning in de troostfinale werd veiliggesteld.

Na de nederlaag tegen Oranje had de Engelse bondscoach Gareth Southgate de nodige wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself. Kyle Walker, John Stones, Ben Chilwell, Declan Rice, Ross Barkley, Marcus Rashford en Jadon Sancho begonnen tegen Zwitserland op de reservebank, waardoor Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Danny Rose, Jesse Lingard, Eric Dier, Dele Alli en Harry Kane aan de aftrap stonden. Bij de Zwitsers werden Denis Zakaria en Steven Zuber geslachtofferd na de nederlaag tegen Portugal, waardoor Nico Elvedi en Edimilson Fernandes een basisplaats hadden tegen de Engelsen.

In Guimarães kenden the Three Lions de beste start in de troostfinale. Kane raakte al snel in het treffen de lat met een subtiel balletje. Raheem Sterling had de Engelsen vervolgens al snel een voorsprong kunnen bezorgen, maar de aanvaller van Manchester City liet twee grote mogelijkheden onbenut. Aan de andere kant deelde Remo Freuler een speldenprikje namens de Zwitsers, al bracht zijn inzet doelman Jordan Pickford niet in de problemen. Tien minuten voor rust liet Alli op aangeven van Fabian Delph met het hoofd een grote kans liggen. Doordat Haris Seferovic aan de andere kant ook niet succesvol kon afdrukken, bleef de eerste helft zonder doelpunten.

Kort na rust waren beide ploegen dicht bij een doelpunt. Eerst voorkwam de Zwitserse doelman Yann Sommer met een uiterste krachtsinspanning een eigen doelpunt van Fabian Schär. Aan de andere kant moest Pickford redden na een inzet van Granit Xhaka. Het restant van de tweede helft verliep zonder al teveel hoogtepunten, al leek Engeland vijf minuten voor tijd toch nog een verlenging te voorkomen. De ingevallen Callum Wilson werkte de bal tegen de touwen, maar maakte in de aanloop naar het doelpunt een overtreding. Na inmenging van de VAR annuleerde scheidsrechter Ovidiu Hategan de treffer van de spits van Bournemouth.

In de eerste fase van de verlenging waren de beste kansen andermaal voor de Engelsen, maar opnieuw bleek Sommer een sta in de weg voor Sterling en Alli. In de tweede helft van de extra tijd was Sterling weer dicht bij de openingstreffer, toen zijn vrije trap op de lat uiteenspatte. Uiteindelijk vielen er geen doelpunten in het weinig spectaculaire duel, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Na elf rake penalty's, bezorgde Pickford Engeland met een redding op de inzet van Josip Drmic de derde plaats in de Nations League.