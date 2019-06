Records sneuvelen bij succesvolle start van Brazilië aan WK

Brazilië heeft de eerste wedstrijd op het WK Vrouwen in Frankrijk winnend afgesloten. De regerend kampioen van Zuid-Amerika was in Grenoble duidelijk te sterk voor Jamaica (3-0). Middenvelder Formiga brak gelijk een record zo aan het begin van het WK, want met haar 41 jaar en 98 dagen is ze de oudste speelster ooit op een eindtoernooi.

Wat betreft het maken van doelpunten ging alle aandacht uit naar ploeggenoot Cristiane, die een hattrick op haar naam wist te brengen en daarmee ook een record uit de boeken speelde. De 33-jarige Braziliaanse is de eerste speelster die op drie verschillende WK’s een hattrick heeft weten te produceren. De routinier deed dit eerder tegen China in 2007 en in een wedstrijd tegen Equatoriaal-Guinea op het WK in 2011.

Haar eerste treffer kwam na een kwartier spelen, doordat Jamaica-keeper Sydney Schneider geen antwoord had op een bekeken kopbal. De voorsprong werd vijf minuten na de hervatting verdubbeld toen Cristiane van dichtbij de bal langs Schneider kon tikken. Het trio doelpunten was halverwege de tweede helft compleet. Een vrije trap van haar voet kwam via de onderkant van de lat weer het veld in, maar met hulp van doellijntechnologie werd de treffer alsnog toegekend. Al snel daarna kreeg Cristiane een publiekswissel van bondscoach Vadão.

Jamaica kon daar slechts sporadisch wat tegenover stellen. Een vrije trap van Allyson Swaby op de lat was een van de spaarzame hoogtepunten in de buurt van het Braziliaanse doel. Jamaica vervolgt het WK vrijdag tegen Italië, dat net als Brazilië drie punten heeft verzameld. De Brazilianen staan een dag eerder tegenover Australië.