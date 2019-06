PSV wordt andermaal in verband gebracht met ‘man van vijftien miljoen’

PSV wordt zondag door het Portugese sportprogramma TVI24 opnieuw in verband gebracht met Bruma. De vleugelaanvaller mag RB Leipzig naar verluidt voor een bedrag van minstens tien miljoen euro verlaten. Twee jaar geleden waren de Eindhovenaren ook in de markt voor de 24-jarige Portugees, die er toen uiteindelijk voor koos om Galatasaray te verruilen voor een avontuur in de Bundesliga.

Het contract van Bruma in Leipzig loopt nog door tot medio 2022, waardoor de verliezend bekerfinalist een transfersom kan vragen. De ex-speler van onder meer Sporting Portugal en Galatasaray kreeg afgelopen seizoen in slechts zes wedstrijden een basisplaats toebedeeld. Hij had dan ook geen groot aandeel in de derde plaats, wat de Oost-Duitse club een plaatsbewijs voor de Champions League opleverde.

RB Leipzig telde in de zomer van 2017 vijftien miljoen euro neer om de aanvaller over te nemen van Galatasaray. Bruma, volledige naam Armindo Tué Na Bangna, heeft zeven interlands voor Portugal achter zijn naam staan, maar werd door bondscoach Fernando Santos niet opgenomen in de definitieve selectie voor de finaleronde van de Nations League in eigen land. De regerend Europees kampioen neemt het zondagavond in de finale van het toernooi op tegen het Nederlands elftal.

PSV zoekt naar aanvallende versterkingen vanwege het mogelijke vertrek van Hirving Lozano en Steven Bergwijn. Lozano is in de Franse media reeds gelinkt aan Paris Saint-Germain, terwijl ook Napoli de Mexicaanse aanvaller in de gaten houdt. Bergwijn staat op het lijstje van Ajax, al ziet PSV weinig in een deal met een directe concurrent. Mocht de kampioen uit Amsterdam alsnog zaken willen doen, dan mag volgens Voetbal International het eerste bod niet onder de veertig miljoen euro liggen.