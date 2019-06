Maurice Steijn verlaat VVV-Venlo voor lucratief avontuur

Maurice Steijn verlaat VVV-Venlo voor het trainerschap bij Al Wahda FC, zo meldt de club uit de Verenigde Arabische Emiraten zondag via de officiële kanalen. De 45-jarige oefenmeester neemt het stokje over van Henk ten Cate en volgens Voetbal International tekent Steijn een tweejarig contract in Abu Dhabi.

De Limburger wist dinsdag te melden dat de Haagse oefenmeester zijn contract met VVV heeft afgekocht om zo de stap naar het buitenland te kunnen maken. Assistent-trainer Jay Driessen zou zijn voorbeeld hebben gevolgd om ook bij Al Wahda te kunnen beginnen. Steijn was enige tijd in gesprek met PEC Zwolle, maar tot een akkoord kwamen beide partijen niet. De Zwollenaren kozen uiteindelijk voor een samenwerking met John Stegeman, die afkomstig is van Go Ahead Eagles.

Steijn was vijf seizoenen de eindverantwoordelijke in Venlo en heeft van VVV een stabiele middenmoter in de Eredivisie gemaakt. Hij begint eind juni aan zijn nieuwe klus als coach. Al Wahda wist zich te plaatsen voor de achtste finale van de Aziatische Champions League en staat op 5 augustus tegenover Al-Nassr uit Saoedi-Arabië.