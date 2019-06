‘Hij was toen al een wereldtopper, maar Koeman zei er meteen iets van’

Ronald Koeman begon in februari van het afgelopen jaar aan zijn avontuur als bondscoach van het Nederlands elftal en de oefenmeester kan zondag zijn eerste prijs met Oranje pakken. In de finale van de Nations League is gastland en regerend Europees kampioen Portugal de laatste horde richting de eerste trofee voor Koeman sinds 2009, toen hij met AZ de Johan Cruijff Schaal wist te winnen.

De trainer stond daarvoor aan het roer bij clubs als Valencia, PSV, Benfica, Vitesse en Ajax, dat hem in 2001 losweekte uit Arnhem. Jan van Halst stond destijds onder contract in Amsterdam en kreeg van Koeman een nieuwe kans, nadat hij door voorganger Co Adriaanse naar ‘kleedkamer twee’ was verbannen: “Ajax had behoefte aan vieze broekjes, werd toen gezegd. Ik kreeg de mededeling dat ik weer deel uitmaakte van de A-selectie en dat ik fit moest zijn”, blikt de oud-middenvelder terug in gesprek met NUsport.

Van Halst denkt met genoegen terug aan de periode dat hij samenwerkte met Koeman: “Het is uitstekend bevallen, al praatten we niet veel. 'Ik verwacht van je dat je jezelf bent', zei hij. Koeman houdt wel van mijn type speler. Ik zie overeenkomsten met Marten de Roon bij Oranje. Daar houdt hij toch graag aan vast.” Van Halst, tegenwoordig actief als analyticus, ziet dat de bondscoach goed weet om te gaan met de huidige generatie internationals. De trainer geeft zijn spelers de nodige vrijheid, maar durft ook hard op te treden als hij dat nodig acht: “Bij bijvoorbeeld Memphis hoor je hem echt niet over zijn gedrag buiten het veld.”

“Die krijgt de vrijheid en ruimte op het veld, maar als hij dat niet terugbetaalt, krijgt hij dat te horen. Hetzelfde geldt voor Virgil van Dijk, die in de uitwedstrijd tegen Frankrijk zijn man Olivier Giroud liet lopen, waardoor Oranje verloor. Koeman heeft daar direct wat van gezegd. Dat moet je ook maar durven, want Virgil was toen al een wereldtopper. Dat was naar zowel Virgil als naar de rest van het elftal een signaal.”