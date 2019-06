Real Madrid dendert door en tast diep in de buidel voor Mendy

View this post on Instagram

DONE DEAL! Na Rodrygo, Éder Militao, Luka Jovic en Eden Hazard presenteert Real Madrid met Ferland Mendy de vijfde zomeraankoop! De Spaanse grootmacht betaalt minimaal 48 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 53 miljoen euro! #realmadrid #mendy #ferlandmendy #transfer #lyon #olympiquelyonnais #donedeal