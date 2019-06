Ajacieden hebben waterpret in Griekenland; Leeuwinnen maken lol op hotelkamer

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Terwijl Matthijs de Ligt, Daley Blind, Donny van de Beek en Frenkie de Jong zondag nog met het Nederlands elftal de finale van de Nations League speelden tegen Portugal, liggen de meeste Ajacieden inmiddels al even op het strand. Kostas Lamprou, Perr Schuurs en Dani de Wit vertoeven allen met hun partner toevallig in hetzelfde land: Griekenland.





De Wit en Schuurs hadden afgelopen weekend overigens samen de grootst mogelijke lol in het water.





Joël Veltman maakt op het moment van schrijven een trip door de Verenigde Staten, samen met partner Naomi Veltman.





De Nederlandse damesploeg speelt dinsdag tegen Nieuw-Zeeland zijn eerste wedstrijd op het WK. De Oranje Leeuwinnen arriveerden afgelopen week al in Frankrijk en de sfeer binnen de spelersgroep lijkt in elk geval opperbest. Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Jill Roord hebben de grootst mogelijke lol op een hotelkamer ergens in Le Havre (swipe naar rechts!).





Op de Instagram-pagina van Jan-Arie van der Heijden zal je vooral foto’s van zijn gezin aantreffen. Spannende vakantiekiekjes deelt de Feyenoorder nauwelijks, vertederende familiefoto’s wel, zoals afgelopen weekend.





Feyenoord-toptalent Cheick Touré brengt de zomerstop overigens door op Ibiza, bij de Ocean Beach Club (swipe naar rechts!).





Engeland heeft sinds enige tijd een nieuw showbizzkoppel, daar Liverpool-speler Alex Oxlade-Chamberlain een relatie onderhoudt met Perrie Edwards, een bekende zangeres die dagelijks ongeveer negen miljoen volgers boeit op Instagram-pagina. Doordat Oxlade-Chamberlain ontbrak in de Engelse selectie voor de Nations League, had de aanvallende middenvelder alle tijd om zich te vermaken met Edwards.





In de categorie baas boven baas: ook Francesco Totti moest even ontspannen na een lang en slopend seizoen, waarin de AS Roma-legende vooral benefietwedstrijden speelde en van het leven genoot.