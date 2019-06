‘Barça kijkt naar alternatieven na geruchten over akkoord Griezmann’

Antoine Griezmann kondigde onlangs aan deze zomer bij Atlético Madrid te vertrekken en de verwachting was dat Barcelona de club zou zijn die de transferclausule van 120 miljoen euro in zijn contract zou lichten. Enkele weken later is echter nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van de wereldkampioen ligt en inmiddels zijn er meer kapers op de kust verschenen.

Sport meldt zondag namelijk dat ook Paris Saint-Germain nadrukkelijk geïnteresseerd is in de komst van de Fransman. De aanvaller zou zelfs al om de tafel hebben gezeten met voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, waarbij een akkoord is bereikt over een dienstverband in het Parc des Princes. Griezmann moet volgens de Spaanse sportkrant de opvolger worden van Edinson Cavani, die na zes jaar voor een vertrek uit Parijs lijkt te staan.

Als Griezmann inderdaad naar Parijs trekt als vervanger van Cavani kunnen de twee aanvallers overigens de omgekeerde weg bewandelen. Atlético is ook nadrukkelijk op zoek naar versterkingen voorin en naast de namen van bijvoorbeeld Paulo Dybala en Mauro Icardi wordt ook die van de 32-jarige Uruguayaan genoemd. Cavani was tot nu toe actief in de Serie A en de Ligue 1 en zou in de nadagen van zijn loopbaan dus ook LaLiga aan dit lijstje toe kunnen voegen.

Het nieuws over de interesse van PSG is ook in Barcelona aangekomen en de club twijfelt nu of het de jacht op Griezmann voort moet zetten. De berichten over de eventuele komst van de Fransman worden zowel in de kleedkamer als onder de achterban koeltjes ontvangen en de Catalanen zien een investering van 120 miljoen in een speler die mogelijk niet welkom is in de selectie eigenlijk niet zitten. Als alternatieven zijn de namen van Rodrigo Moreno van Valencia en Manchester United-aanvaller Marcus Rashford opgeschreven, terwijl het terughalen van Neymar ook nog altijd wordt gezien als een optie.