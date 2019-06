‘Koeman heeft niet de persoonlijkheid om dat te accepteren van Van de Beek’

Oranje neemt het zondagavond op tegen het Portugal van wereldster Cristiano Ronaldo. De 34-jarige aanvaller van Juventus produceerde woensdag een hattrick tegen Zwitserland (3-1) en gidste zijn ploeg zodoende naar de finale van de Nations League. Valentijn Driessen verwacht dat het gevaar bij Portugal zondagavond eigenlijk louter bij Ronaldo vandaan komt.

“Het team van Portugal was echt niet veel bijzonders tegen Zwitserland. Op het moment dat je Ronaldo eruit haalt, is het gewoon een middelmatige ploeg. Maar hij kan wel het verschil maken tegen Nederland”, zegt Driessen bij Veronica Inside. De journalist van De Telegraaf reageert met een kwinkslag op de vraag of Oranje de rest van Portugal gewoon alleen voor de keeper kan laten afstormen.

“Ja, die kun je gewoon alleen op de keeper af laten komen, zeker op Jasper Cillessen", grapt Driessen, verwijzend naar zijn uitspraken voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Ajax en Tottenham Hotspur. Destijds stelde Driessen onder meer dat Ajax Lucas Moura rustig alleen op de keeper af mocht, aangezien de Braziliaan toch nooit scoorde. In de halve finale scoorde de aanvaller echter drie keer (2-3) en werd Ajax uitgeschakeld.

Ronald Koeman lijkt tegen Portugal wederom ervoor te kiezen om Donny van de Beek op de bank te zetten. Analytici vragen zich af of de middenvelder van Ajax geen basisplaats heeft verdiend bij Oranje, maar Driessen begrijpt wel waarom de bondscoach voorlopig vasthoudt aan de vertrouwde namen. "Donny van de Beek weet zijn plaats nu nog wel in het Nederlands elftal."

“Hij heeft nog nauwelijks interlands gespeeld (zes, red.) en hij heeft eigenlijk niets te vertellen. Koeman is ook niet iemand tegen wie je zegt: zeg coach, waar ben jij mee bezig? Dat heeft hij bij Ajax wel gedaan met Erik ten Hag, maar dat gaat hij bij Koeman echt niet doen. Koeman heeft niet de persoonlijkheid om dat te accepteren, ook niet van Van de Beek.”