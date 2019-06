‘Hier heb ik meer vrijheid, bij Barcelona heb ik die vrijheid helemaal niet’

Arthur heeft het naar zijn zin bij Barcelona, maar erkent dat hij nog niet optimaal rendeert bij de grootmacht. De middenvelder bereidt zich momenteel met de nationale ploeg van Brazilië voor op de Copa América en vervult onder bondscoach Tite een andere rol dan bij Barcelona. Arthur stelt dat hij bij het nationale elftal iets meer vrijheid geniet.

“Het zit vooral in de opbouw. Bij Barcelona sta ik dieper het speelveld in. Bij de nationale ploeg heb ik meer vrijheid om uit te zakken en de opbouw te verzorgen. Ik denk dat dat het grootste verschil is”, aldus Arthur, geciteerd door diverse Braziliaanse media. De middenvelder erkent dat hij dit seizoen niet optimaal presteerde in het Camp Nou.

Arthur maakte afgelopen zomer de overstap van Grêmio naar de Catalaanse topclub voor een bedrag van circa 31 miljoen euro. Afgelopen seizoen kwam de middenvelder tot 44 duels voor Barcelona, met 2 assists als resultaat. Arthur geeft aan dat zijn rol anders is onder Tite dan onder Ernesto Valverde en dat dat ook is terug te zien in zijn spel.

“Tite geeft me meer vrijheid, ook om de bal bijvoorbeeld een keer in de diepte te vragen. Bij Barcelona heb ik die vrijheid helemaal niet. Daar moet ik de bal tussen de linies ontvangen en zo voetballen we dan verder”, analyseert de 22-jarige Arthur, die onder de huidige bondscoach inmiddels negen interlands heeft afgewerkt.