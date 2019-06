Figo ziet ‘eerlijk voetbalgevecht’ tussen ‘sleutelspelers’ Oranje en Portugal

Nederland en Portugal strijden zondagavond om de eindzege in de Nations League. Oranje kwalificeerde zich voor de finale door Engeland te verslaan, terwijl de Portugezen in de halve finale te sterk bleken voor Zwitserland. Luis Figo, 127-voudig international van Portugal, vindt dat beide teams het hebben verdiend om in de finale te staan.

“Wij spelen thuis, dus we verwachten een positief resultaat", zegt de oud-aanvaller van onder meer Barcelona en Real Madrid in gesprek met de NOS. De legende van Portugal heeft Oranje veel goede wedstrijden zien spelen de laatste tijd. “Het is een goed team met getalenteerde spelers en aan het hoofd een bevriende coach. Het wordt lastig voor Portugal."

Figo, die blij is dat Ronald Koeman het als bondscoach goed doet, constateert dat het Nederlands elftal de laatste maanden een transformatie is ondergaan. "Ik denk dat Nederland nu sterk is, dat heeft ze gebracht naar de finale van de Nations League, dus ik verwacht een lastige wedstrijd”, aldus Figo, die uitkijkt naar de duels tussen Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo.

“Ik denk dat ze elkaar veel tegenkomen", aldus Figo. "Het wordt een eerlijk voetbalgevecht. Ze zijn sleutelspelers in verschillende teams, op verschillende posities. Ik hoop dat wij op het einde het gelukkigst zijn", lacht de oud-voetballer. De wedstrijd tussen Nederland en Portugal in het Estádio do Dragão in Porto begint om 20.45 uur.