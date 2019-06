Veelbesproken Daley Blind glundert: ‘Ik ben blij dat het gewaardeerd werd’

Oranje won donderdagavond met 3-1 van Engeland en strijdt zodoende zondagavond tegen Portugal in de finale van de Nations League. Daley Blind was na afloop van de halve finale een van de Oranje-internationals over wie veel werd gesproken op social media. Een pass van de verdediger op Quincy Promes deed namelijk veel voetballiefhebbers glunderen.

“Ik heb hem wel een paar keer voorbij zien komen op sociale media", zegt de international met een glimlach in gesprek met de NOS. "Ik kreeg de bal terug van Promes, zag een klein gaatje en dacht: niet nadenken, maar doen. Ik ben blij dat het gewaardeerd werd. Een compliment krijgen is altijd leuk", aldus de 62-voudig international van het Nederlands elftal.

Blind is blij dat Oranje weer de weg omhoog heeft ingezet, nadat er na het WK van 2014 weinig successen meer werden geboekt. “Ik ben blij om er deel van uit te maken. Het is een nieuw elftal met nieuwe talenten en andere sterkhouders. Iedereen komt weer met veel plezier bij Oranje”, aldus de stopper van Ajax, die verheugd is dat Oranje weer bij de top hoort.

De routinier weet dat men twijfelde over de kansen van het Nederlands elftal toen Frankrijk en Duitsland werden geloot. "Toen was iedereen sceptisch over onze kansen. Er werd zelfs gezegd en geschreven dat we moesten vrezen voor degradatie. Het is niet makkelijk geweest om hier te komen en een prijs winnen met je land is toch wel echt speciaal."