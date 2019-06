‘Man van zes miljoen euro per jaar’ wil niet voor Matthijs de Ligt wijken

Samuel Umtiti ziet zijn toekomst voorlopig bij Barcelona. Spaanse media verzekeren al maanden dat de verdediger annex Frans international de dupe zal van de vermeende transfer van Matthijs de Ligt naar het Camp Nou, maar de wereldkampioen ziet zichzelf niet op korte termijn van club veranderen. “Ik heb een contract en ik ben gelukkig bij Barcelona”, zo verzekerde Umtiti zaterdag aan RTL.

“Het klopt dat ik een moeilijk seizoen achter de rug heb”, erkende de 25-jarige Umtiti, die door divers blessureleed slechts in veertien duels in LaLiga binnen de lijnen kwam. “Maar om die reden ga ik niet opgeven en mijn wens intrekken om voor Barcelona te willen blijven spelen.” Umtiti vormde zaterdag in het EK-kwalificatieduel met Turkije een verdedigingsduo met Raphaël Varane; het team van Didier Deschamps verloor met 2-0.

Spaanse media verzekerden zaterdag dat Barcelona in een lastig parket zit. De Catalanen zijn niet van zins om drie centrale verdedigers met een jaarsalaris van minimaal zes miljoen euro netto op de loonlijst te hebben staan: Gerard Piqué, Umtiti en mogelijk De Ligt. De Fransman verlengde vlak voor zijn deelname aan het WK in Rusland zijn contract met Barcelona tot de zomer van 2023. Als tegenprestatie ging zijn jaarsalaris fiks omhoog: zes miljoen euro netto.

Barcelona wil voorkomen dat de loonlijst fikse verschillen gaat vertonen en is ook niet van zins om vijf centrale verdedigers in de A-selectie op te nemen. Clément Lenglet, die als vervanger van Umtiti een goede indruk achterliet, en jongeling Jean Clair Todibo staan immers ook tot de beschikking van Ernesto Valverde. Barcelona betaalde drie jaar geleden een bedrag van 25 miljoen euro voor Umtiti.