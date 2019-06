Hans Kraay jr.: ‘Het interesseert Cristiano Ronaldo geen ene reet meer’

De eerste editie van de Nations League kent zondagavond zijn ontknoping met de finale tussen Portugal en Nederland. De ploeg van bondscoach Fernando Santos plaatste zich donderdag voor de eindstrijd door voor eigen publiek in Porto met 3-1 te winnen van Zwitserland, dankzij een hattrick van Cristiano Ronaldo. Hans Kraay jr. heeft de sterspeler van Portugal een verandering zien ondergaan als hij eenmaal voor zijn land speelt.

“Deze trainer en alle andere trainers hebben geen grip op hem”, vertelde Kraay jr. bij FOX Sports. “Je hoeft met Ronaldo niet structureel te gaan jagen, bij de clubs waar hij speelt. Dat kan niet. Als je met drie gaat jagen, moet hij schuiven. Het geluk van deze trainer is dat Ronaldo een half jaar of een jaar geleden tegen zichzelf heeft gezegd: ‘Ik ga in een ploeg die niet draait niet de bal veertig meter terug ophalen. Ik wacht’.”

“Hij is totaal niet meer geïnteresseerd om lekker te voetballen", verzekert de oud-voetballer. "Hij is gewoon een roofdier geworden en wil alleen maar de ballen rond de zestien aan zijn voeten hebben. Hij is gewoon nog slimmer geworden dan hij al was. Hij is niet meer op zoek om lekker te voetballen. Lekker voetballen interesseert Ronaldo geen ene reet meer.”

Voor Ronaldo wordt het zijn derde finale in zijn carrière met Portugal. Drie jaar geleden veroverde hij de Europese titel met zijn land en in 2004 verloor hij voor eigen publiek de EK-finale tegen Griekenland. Zondagavond kan Ronaldo revanche nemen voor die nederlaag en wel een prijs pakken in eigen land. De finale wordt om 20.45 uur gespeeld in het Estádio do Dragão. De Spanjaard Alberto Undiano Mallenco is de scheidsrechter.