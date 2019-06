Zondag, 9 Juni 2019

Mino Raiola helpt Juventus mogelijk aan twee Ajacieden

Juventus is bereid om Manchester United een geldbedrag én een voetballer in ruil voor Paul Pogba te bieden. Het gaat om Alex Sandro, Douglas Costa of Paulo Dybala. (Diverse Italiaanse media)

In navolging van AS Roma en Juventus heeft nu ook Napoli interesse in Mauro Icardi. De club wil Lorenzo Insigne gebruiken om de aanvaller, die van Antonio Conte niet in Milaan hoeft te blijven, aan te trekken. (La Stampa)

Juventus blijft nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Ryan Gravenberch van Ajax. La Vecchia Signora hoopt daarnaast op de komst van Kostas Manolas, Paul Pogba en Matthijs de Ligt, allen uit de stal van Mino Raiola. (Corriere di Torino)

Na de grondige renovatie lijkt er nog niet direct een plaats te zijn voor Brahim Díaz bij Real Madrid. Espanyol wil de jonge aanvaller graag op huurbasis overnemen en hoopt ook op de tijdelijke komst van Pablo Maffeo. (Cadena COPE)

Zowel Bayern München als Liverpool praat momenteel met Lille OSC over Nicolas Pépé. De aanvaller wil zelf de tijd nemen om een goede beslissing over zijn toekomst te nemen, waardoor alle gesprekken momenteel nog verkennend zijn. (RMC Sports)