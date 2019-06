Noorwegen wint ruim en lijkt Ballon d’Or-winnares niet te missen

Noorwegen heeft een makkelijke zege in de eerste groepsduel op het WK Vrouwen in Frankrijk geboekt. Het team van Martin Sjogren zegevierde in het Stade Auguste-Delaun met 3-0 over Nigeria, dat voor rust reeds alle tegendoelpunten om de oren had gekregen. Noorwegen deelt de koppositie in Groep A met Frankrijk; het gastland maakte vrijdag in de openingswedstrijd van het toernooi korte metten met Zuid-Korea (4-0).

Voorafgaand aan het toernooi was de vraag of Noorwegen een van de beste, of de beste, voetbalsters ter wereld zou missen. Ada Hegerberg, winnares van de Ballon d’Or in 2018, weigert al sinds 2017, zonder een eenduidige oorzaak, voor haar vaderland uit te komen. In Reims liet Noorwegen in ieder geval een positieve indruk achter, ondanks een ietwat trage start aan de wedstrijd.

‘Als Messi of Ronaldo ontbreekt op een WK, zou de wereld wel weten waarom’

Guro Reiten opende de score, op aangeven van Graham Hansen, en Lisa-Marie Utland verdubbelde ruim een kwartier later de voordelige marge. Tochukwu Oluehi was kansloos op het harde schot van de Noorse. Een ongelukkig eigen doelpunt van Osinachi Ohale bepaalde de ruststand. Nigeria kwam er zo nu en dan gevaarlijk uit, op de counter, maar Noorwegen maakte achterin een degelijke indruk.

Noorwegen domineerde het duel ook na rust, met ruim 65 procent balbezit. Een vierde goal bleef echter uit. Asisat Oshoala kreeg in het laatste kwartier tot tweemaal toe een kans op de 3-1, maar het ontbrak aan scherpte. Oluehi voorkwam in de slotminuten een blunder door een inzet van Hansen in extremis toch correct te verwerken.