Italië houdt maximale score; trap tegen ballenjongen gaat de wereld over

Italië is goed op weg naar deelname aan het EK 2020. De ploeg van Roberto Mancini boekte zaterdagavond de derde overwinning in evenzoveel kwalificatiewedstrijden: Griekenland werd met 0-3 geklopt. Italië heeft nog altijd geen doelpunt hoeven incasseren in de kwalificatiepoule en heeft drie punten voorsprong op nummer twee Finland in Groep J.

In een tijdsbestek van tien minuten liep Italië weg bij Griekenland en trok het de wedstrijd naar zich toe. Tussen minuut 23 en 33 scoorden de bezoekers driemaal; het startsein kwam van Nicolò Barella. De middenvelder van Cagliari had de bal voor het intikken na een versnelling en scherpe assist van Andrea Bellotti aan de linkerflank. Lorenzo Insigne verdubbelde de marge na een vlotte passeerbeweging en een geplaatst schot in de verre hoek. De 0-3 kwam op naam van Leonardo Bonucci, die via de paal raak kopte na een voorzet van Emerson.

De ruime voorsprong was niet meer dan logisch. Italië had van meet af aan de touwtjes in handen in het Olympisch Stadion Spyridon Louis in Athene. Op het middenveld hadden Jorginho en Marco Verratti de controle. Griekenland kwam er nauwelijks aan te pas en doelman Salvatore Sirigu had daarom weinig werk te verrichten. In de tweede helft leek een comeback ook nimmer een realistisch scenario. Het tempo lag laag, mede doordat beide ploegen veel overtredingen maakten op het middenveld, en veel kansen kwamen er niet meer.

Doelman Vasilios Barkas voorkwam zestien minuten voor tijd dat Insigne er 0-4 van maakte: de aanvaller van Napoli stormde alleen af op de keeper, maar Barkas kwam goed van zijn lijn, maakte zichzelf groot en blokkeerde het schot. Niet veel later volgde een grote misser van Federico Chiesa, die de bal van zes meter afstand over het doel kreeg. In het slot van de wedstrijd hield Italië de bal in de ploeg en speelde het de wedstrijd professioneel uit. Tijdens de wedstrijd ging overigens een video viraal van Barella, die de bal uit frustratie over de boarding trapte en daarmee een ballenjongen vol in het gezicht trof