Turkije stunt en leidt weerloos Frankrijk naar de slachtbank

Turkije is na drie EK-kwalificatiewedstrijden nog altijd foutloos. In de Konya Büyüksehir Torku Arena was de ploeg van bondscoach Senol Günes zaterdagavond met 2-0 te sterk voor een weerloos Frankrijk. Dankzij de zege heeft Turkije negen punten, terwijl Frankrijk en IJsland er zes verzamelden in de eerste drie duels in de kwalificatiecyclus.

Het was alweer tien jaar en drie dagen geleden dat beide landen voor het laatst tegenover elkaar stonden. Destijds won Frankrijk met 1-0 in een vriendschappelijk duel dankzij een doelpunt van Karim Benzema, maar ditmaal kwam Turkije veel frisser voor de dag. Het spel van Frankrijk was slordig en in aanvallend opzicht ontbrak het de gasten aan inspiratie. Turkije leidde bij rust met 2-0; het eerste doelpunt werd na een klein halfuur gemaakt door Kaan Ayhan. Na een vrije trap van Cengiz Ünder kopte Merih Demiral de bal door richting de verdediger van Fortuna Düsseldorf, die niet werd gedekt en er 1-0 van maakte met het hoofd.

Turkije kreeg door het doelpunt nog meer zelfvertrouwen en oogde achterin solide. Vijf minuten voor rust breidde de ploeg van Günes de marge uit naar 2-0. Dorukhan Toköz profiteerde van slordig balverlies van Frankrijk en vond Ünder, wiens geplaatste schot in de linkerhoek keeper Hugo Lloris te machtig was. In de slotfase van de eerste helft kopte Demiral maar net langs de paal en dus bleef Frankrijk groter leed bespaard. Les Bleus, voor het eerst sinds twee jaar weer met Moussa Sissoko in de basis, zakten als collectief door het ijs.

Sterren als Paul Pogba, Kylian Mbappé en Antoine Griezmann onttrokken zich niet aan de malaise. De nonchalant ogende Mbappé speelde misschien wel zijn slechtste wedstrijd ooit voor Frankrijk. In de tweede helft hing de 3-0 nadrukkelijker in de lucht dan de 2-1. Lloris verwerkte een schot van Burak Yilmaz met de vingertoppen, na defensief geklungel van Raphaël Varane en Benjamin Pavard, en pareerde ook een kopbal van Kenan Karaman. Aan de score veranderde zodoende niets meer in de tweede helft.