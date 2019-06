Sané en Reus helpen Duitsland aan zege; Manuel Neuer gaat viraal met actie

Duitsland heeft zaterdagavond goede zakengedaan in de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Joachim Löw versloeg Wit-Rusland met 0-2, dankzij doelpunten van Leroy Sané en Marco Reus. Die Mannschaft had het eerste kwalificatieduel met Nederland met 2-3 gewonnen en staat zodoende op zes punten. Noord-Ierland, dat eerder Estland met 1-3 versloeg, gaat met negen punten uit drie duels aan kop in Groep C.

De minimale voorsprong van Duitsland in de rust was volledig verdiend. Het team van Löw startte sterk aan het duel in Borisov en nam al na twaalf minuten de leiding. Duitsland veroverde de bal op de helft van Wit-Rusland, waarna de bal via Joshua Kimmich bij Sané terechtkwam. De aanvaller ontdeed zich in het strafschopgebied behendig van zijn opponent en schoot de bal in de verre hoek: 0-1.

Manuel Neuer liet zich voor rust ook gelden. De doelman redde knap op een kopbal van Nikita Naumov en zette niet veel later Yuri Kovalev voor paal. De doelman, die erom bekend staat dat hij ver van zijn doel graag naar voetballende oplossingen zoekt, ontfutselde de middenvelder ter hoogte van de cornervlag de bal, gooide er nog een ‘Johan Cruijff-draai’ uit, en leverde de bal bij een landgenoot in. De actie ging meteen viraal op sociale media.

Het spelbeeld veranderde na rust niet: Duitsland zette flink druk en zocht nadrukkelijk naar een tweede doelpunt. In de 62e minuut tekende Reus voor de bevrijdende treffer. Serge Gnabry kon een pass van Mathias Ginter vanaf rechts niet verzilveren, waarna het uiteindelijk Reus was die het leer in een redelijk vrijstaande positie achter Aleksandr Gutor kon werken. Löw opteerde in het laatste half uur voor de entree van Julian Draxler, Julian Brandt en Leon Goretzka, maar het drietal kon niet voor een ruimere zege zorgen.