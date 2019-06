Portugal - Nederland: live-uitzending, aanvang en vermoedelijke opstellingen

Het Nederlands elftal imponeerde tijdens de eerste editie van de Nations League tegen regerend wereldkampioen Frankrijk, voetbalgrootmacht Duitsland en Engeland, de halve finalist van het afgelopen WK in Rusland. Zondagavond wacht de finale in Porto tegen gastland en tevens regerend Europees kampioen Portugal. Na twee gemiste eindtoernooien telt Oranje weer mee en kan de ploeg van bondscoach Ronald Koeman eindelijk weer eens een prijs winnen.

De halve finale tegen Engeland werd een slijtageslag, maar Nederland trok aan het langste eind. Nadat Marcus Rashford the Three Lions vanaf elf meter op voorsprong had geschoten, kopte Matthijs de Ligt in de tweede helft de 1-1 binnen. In de verlenging was het Kyle Walker die onder druk van Quincy Promes een eigen doelpunt maakte, waarna het even later Promes zelf was die op aangeven van Memphis Depay de eindstand op 3-1 bepaalde en Oranje naar de finale schoot.

Het is de vraag hoe Oranje er fysiek voorstaat, want Portugal heeft een dag extra rust gekregen en had aan negentig minuten spelen genoeg om Zwitserland in de halve finale met 3-1 opzij te zetten. Bij Steven Bergwijn was de pijp na negentig minuten spelen ver leeg, terwijl Frenkie de Jong kramp kreeg en het veld in de verlenging moest verlaten. Ondanks enige vermoeidheid lijkt Nederland klaar te zijn voor de finale, want Koeman beschikte zaterdag over een compleet fitte groep van 23 spelers tijdens de training in Braga. “Iedereen is fit. Er is nog wel een stukje vermoeidheid, maar dat is logisch. Ik verwacht iedereen te kunnen opstellen, qua herstel en fitheid. Het spelen van een finale is mentaal gezien minder lastig dan een wedstrijd om de derde en vierde plaats.”

Wanneer Nederland de Nations League wil winnen ten koste van Portugal, zal het volgens Koeman met name in aanvallend opzicht beter moeten. "We zullen ons moeten verbeteren ten opzichte van de wedstrijd tegen Engeland. Met name in de laatste fase. Ook zullen we voorin meer diepte moeten creëren”, zei de keuzeheer zaterdag tijdens de persconferentie. Koeman hoopt dat zijn ploeg is opgewassen tegen Cristiano Ronaldo, die tegen Zwitserland een hattrick produceerde. "Hij doet zelf weinig als ze de bal niet hebben. De anderen lopen dan twee keer zo hard. We moeten zorgen dat we bij balbezit onze restverdediging op orde hebben."

De laatste keer dat Nederland een prijs won was 31 jaar geleden, toen het EK van 1988 werd gewonnen. Sindsdien kreeg Oranje alleen in 2010 nog de mogelijkheid om een prijs te winnen, maar toen werd de WK-finale verloren van Spanje. “Of ik op gelijke hoogte sta met Rinus Michels als we winnen? Nee. De volgorde is: WK, EK en Nations League. Maar clubs vieren het ook als ze de Super Cup veroveren”, was Koeman tijdens het persmoment duidelijk. “We worden niet gehuldigd bij een eindzege en we gaan niet gek doen. We nemen een glas wijn en gaan op vakantie.”

Vermoedelijke opstellingen

Aangezien iedereen fit lijkt te zijn, is het niet ondenkbaar dat Koeman voor dezelfde elf spelers kiest als tegen Engeland. De bondscoach wilde zaterdag nog niets loslaten over zijn opstelling. “We hebben spelers die voor een impact kunnen zorgen. Ik zeg niets over de opstelling, eerst licht ik mijn spelers in. Het is alleen maar mooi dat we extra opties hebben.”

Het doel zal zondagavond verdedigd worden door Jasper Cillessen. Koeman gaf zaterdag aan dat de sluitpost ook bij een eventuele strafschoppenserie mag blijven staan. Een dergelijke wissel zoals Louis van Gaal doorvoerde op het WK van 2014 zit er wat Koeman betreft niet in. “Ik begrijp de vraag. Maar als wij strafschoppen moeten nemen, dan is Cillessen de keeper. Het speelt wel in mijn hoofd dat we een vierde wissel hebben in de verlenging. Ik ga de keeper niet wisselen als het uitkomt op penalty's.”

In de achterhoede lijken Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Daley Blind zeker van hun plekje. Volgens het Algemeen Dagblad mogen Georginio Wijnaldum, Marten de Roon en Frenkie de Jong opnieuw op een basisplaats rekenen. Donny van de Beek en Davy Pröpper vielen tegen Engeland sterk in, maar moeten waarschijnlijk opnieuw genoegen nemen met een rol als reserve. De krant verwacht dat Bergwijn zijn basisplaats kwijtraakt aan Quincy Promes. Memphis Depay en Ryan Babel lijken hun plek bij de eerste elf wel te behouden.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Promes, Depay, Babel

Vermoedelijke opstelling Portugal: Rui Patrício; Semedo, Fonte, Rúben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, William Carvalho, Bernardo Silva, Rúben Neves; Dyego Sousa, Ronaldo.

Statistieken Portugal - Nederland

O Het is de tweede grote finale voor Portugal in drie jaar tijd, nadat het EK van 2016 in Frankrijk werd gewonnen. Daarvoor plaatsten de Portugezen zich slechts één keer eerder voor een finale. Op het EK van 2004 werd de eindstrijd verloren van Griekenland.

O Van de laatste dertien ontmoetingen met Oranje ging Portugel slechts twee keer onderuit. Bij de laatste ontmoeting tussen beide landen trok Nederland aan het langste eind. In maart 2018 won de ploeg van Koeman met 0-3 door doelpunten van Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk.

O Portugal kan het eerste gastland worden dat een groot toernooi wint sinds Frankrijk de WK-finale van 1998 voor eigen publiek won van Brazilië.

O Portugal is ongeslagen in zijn laatste negen wedstrijden in alle competities (5 overwinningen en 5 keer een gelijkspel). Alleen tussen februari 2009 en juni 2010 kenden de Portugezen onder leiding van bondscoach Carlos Queiroz een betere serie (19 wedstrijden).

O Exclusief eigen doelpunten was Memphis Depay direct betrokken bij de laatste acht doelpunten van Oranje in alle competities (3 goals en 5 assists). In de halve finale van de Nations League tegen Engeland gaf de aanvaller van Olympique Lyon twee assists.

O In de halve finale van de Nations League tegen Zwitserland maakte Cristiano Ronaldo zijn 53ste hattrick in zijn loopbaan. Zeven van de laatste hattricks in de nationale ploeg van Portugal zijn afkomstig van Ronaldo; André Silva maakte de andere.

O Jasper Cillessen kan tegen Portugal zijn vijftigste interland voor Oranje spelen. Als hij in actie komt, dan wordt hij na Edwin van der Sar (130), Hans van Breukelen (73), Maarten Stekelenburg (58) en Gejus van der Meulen (54) de vijfde Nederlandse keeper met minimaal vijftig interlands.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Portugal en Nederland in het Estádio do Dragão in Porto begint vanavond om 20.45 uur. De wedstrijd, die onder leiding staat van de Spaanse scheidsrechter Alberto Undiano Mallenco, wordt live uitgezonden door de NOS. De finale van de Nations League wordt ook live uitgezonden door Ziggo Sport.