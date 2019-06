Lucescu foetert: ‘Een onbegrijpelijk besluit, een egoïstische keuze van Ajax’

Mircea Lucescu heeft geen goed woord over voor het besluit van Ajax om Razvan Marin deze zomer in Nederland te houden. De zomeraankoop van 12,5 miljoen euro mag niet naar het EK Onder-21 met Roemenië, zo besloot Ajax eerder deze maand. Lucescu, de bekendste trainer van Roemenië, noemt het besluit 'onbegrijpelijk'.

"Ze ontnemen een jonge voetballer de kans om zich te meten met de beste spelers van zijn generatie", foetert Lucescu zaterdag in gesprek met de sportkrant Gazeta Sporturilor. "Het is een egoïstische keuze van Ajax en het getuigt van een gebrek aan respect voor Roemenië, dat veel hoop had voor deze lichting."

De voormalig bondscoach van onder meer Turkije vindt ook dat Mirel Radoi, de bondscoach van de Onder-21, iets anders te werk had kunnen gaan omtrent de bekendmaking van zijn spelersgroep. "In zulke gevallen doe je er goed aan om de beslissing zo ver mogelijk vooruit te schuiven, om te proberen een manier te vinden om hem mee te nemen. Ik had geprobeerd een deal met Ajax te maken en de selectie pas op het laatste moment bekend te maken."

Het EK Onder-21 begint op zondag 16 juni en duurt twee weken. Voor Ajax begint de voorbereiding op vrijdag 21 juni. Tussen 24 en 29 juni verblijft de spelersgroep in De Lutte; op 13 juli vertrekt men naar het Oostenrijkse Bramberg. Het seizoen begint officieel op 27 juli met de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. In het daaropvolgende weekend start het seizoen in de Eredivisie en op 6 of 7 augustus treedt Ajax aan in de derde voorronde van de Champions League.