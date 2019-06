Fernando Santos heeft spijt: ‘Ik had hem in 2003 niet moeten opstellen’

Voorafgaand aan de finale van de Nations League tussen Portugal en het Nederlands elftal gaat het vooral over Cristiano Ronaldo. De aanvaller loodste zijn land via een hattrick tegen Zwitserland (3-1) naar de eindstrijd en hoopt zondag ook Oranje pijn te doen. Op de persconferentie van Oranje werden Georginio Wijnaldum, Daley Blind en Ronald Koeman al gevraagd naar CR7 en dat was op de Portugese persconferentie niet anders voor bondscoach Fernando Santos en doelman Rui Patrício.

Santos zei niet verrast te zijn door de hattrick van Ronaldo tegen Zwitserland. "Nee, inmiddels niet meer. Dat was ik nog wel toen hij mijn speler was bij Sporting", blikt hij terug op de zomer van 2003, toen Santos korte tijd samenwerkte met Ronaldo. In de zomer had hij Ronaldo twee maanden onder zijn hoede, alvorens de aanvaller verkaste naar Manchester United. De Engelsen waren onder de indruk geraakt van de jonge ster tijdens een oefenduel met Sporting, het openingsduel van Estádio José Alvalade.

"Ik had hem niet moeten opstellen tegen Manchester United", blikte Santos lachend terug. "Hij ging vervolgens daarheen, ik kwam zonder hem te zitten en dat werkte niet." Volgens de keuzeheer is de tank 'nog niet leeg' bij de 34-jarige Ronaldo. "Ik denk dat hij nog wel drie of vier jaar mee kan. Het is niet normaal dat een 34-jarige speler jaarlijks 50 doelpunten maakt, maar ik denk dat hij dat blijft doen. We zullen nog heel veel plezier beleven aan Cristiano, zowel in clubverband als bij de nationale ploeg."

Rui Patrício prijst zich gelukkig met de samenwerking met Ronaldo. Hij vindt het al 'mooi' om vaak met de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar op het trainingsveld te staan. "Hij haalt het beste uit zichzelf, we leren veel van hem", citeert het Algemeen Dagblad. "We prijzen ons gelukkig dat we met hem de kleedkamer kunnen delen. Of het zijn missie is om de prijs te pakken met Portugal? Ja maar, hij speelt om te winnen, toch? Dat doen we allemaal. Voor hem is dit normaal. Hij voelt geen extra verantwoordelijkheid."

Bondscoach Santos is op zijn hoede voor Oranje. Hij spreekt van een 'buitengewoon sterke ploeg'. "Ze hebben spelers van topkwaliteit. Nederland heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet richting het herstel", wordt Santos geciteerd door de Portugese media. "In een transitieperiode is er altijd een moment dat je even stilstaat en dat is met Nederland gebeurd. Maar nu hebben ze de stijgende lijn gevonden. Kijk alleen al naar Ajax in de Champions League. We kennen de spelers en de enorme waarde die zij vertegenwoordigen."