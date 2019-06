Spanje laat zich niet verrassen na historische goal van Zuid-Afrika

Spanje is zaterdagavond met een overwinning aan het WK Vrouwen in Frankrijk begonnen. Het team van Jorge Vilda zegevierde in het Stade Océane met 3-1 over WK-debutant Zuid-Afrika, dat na het eerste doelpunt ooit echter in de laatste twintig minuten drie tegendoelpunten om de oren kreeg. Spanje en Duitsland, dat eerder met 1-0 van China won, gaan nu samen aan kop in Groep B.

Spanje had in de eerste 45 minuten meer balbezit en speelde vooral op de helft van Zuid-Afrika, maar toch was het de ploeg van Desiree Ellis die met een voorsprong het rustsignaal bereikte. Thembi Kgatlana brak in de 25e minuut de wedstrijd open en deed dat op wonderschone wijze. De aanvalster, winnares van de Gouden Bal en de Gouden Schoen bij de Afrika Cup van vorig jaar, werd niet aangepakt door haar tegenstandster en plaatste de bal met een heerlijke krul met rechts in de rechterbovenhoek, buiten bereik van Sandro Paños.

Een hard gelag voor Spanje, dat op dat moment al circa zeventig procent balbezit had. Het team van Vilda was in de openingsfase dicht bij een openingsgoal geweest: een vrije trap van Maria León ging net over de lat. Na de 0-1 van Kgatlana verhoogde Spanje de druk en kwam Zuid-Afrika op slag van rust goed weg. Een schot van Marta Corredera eindigde op de lat, waarna Andile Dlamini de bal in haar handen sloot.

Het WK voor vrouwen wordt van 7 juni tot en met 7 juli afgewerkt in Frankrijk. 24 landen hebben zich geplaatst voor het mondiale eindtoernooi, waaronder Nederland. Lees artikel

Na de onderbreking kwamen Aitana Bonmati en Lucia Garcia bij Spanje binnen de lijnen en laatstgenoemde was meteen dicht bij de 1-1. Het schot vanaf de rand van het zestienmetergebied eindigde op de lat, waarna de rebound van Mariona Caldentey recht op Dlamini afging. Dat gold niet veel later ook voor een kopbal van Marta Torrejón vanuit een goede positie, waardoor de verdiende gelijkmaker uitbleef.

Twee strafschoppen zorgden in Le Havre voor de ommekeer. Na een handsbal van Janine van Wyk ging de bal op de stip, waarna Hermoso feilloos Dlamini de verkeerde hoek instuurde: 1-1. Negen minuten voor tijd, enkele minuten nadat een goal van Virginia Torrecilla door de VAR wegens buitenspel werd afgekeurd, viel de 2-1. De VAR constateerde een charge van Nothando Vilakazi op Lucia Garcia: Vilakazi kreeg haar tweede gele kaart en Hermoso ontfermde zich wederom over de bal. Dlamini raadde haar intenties, maar was net te laat om de elfmetertrap te keren. Lucia Garcia bepaalde vlak voor tijd de eindstand.