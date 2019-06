Opsteker blijft uit voor Oranje aan vooravond van Nations League-finale

Noord-Ierland is na drie kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020 nog altijd foutloos. In Groep C, de poule van onder meer het Nederlands elftal, won de ploeg van Michael O'Neill zaterdag met 1-2 van Estland. Noord-Ierland boog een 1-0 achterstand laat in de wedstrijd om en heeft nu een voorsprong van zes punten op zowel Duitsland als Nederland, al hebben de concurrenten respectievelijk twee wedstrijden en een wedstrijd tegoed. De zege van Noord-Ierland is evenwel slecht nieuws voor Oranje, daar alleen de bovenste twee landen zeker naar het EK gaan.

Estland had slechts een van de voorgaande vijf wedstrijden verloren, al was dat wel de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland (2-0) van 21 maart. Verder boekte het Baltische land in de afgelopen vijf interlands knappe zeges op onder meer Griekenland (0-1) en Finland (1-2) en dus was Noord-Ierland gewaarschuwd. In de A. Le Coq Arena in Tallinn kwam Estland na 24 minuten op voorsprong. Uit een vrije trap krulde aanvoerder Konstantin Vassiljev de bal fraai langs de muur en laag in de hoek, buiten het bereik van doelman Bailey Peacock-Farrell: 1-0.

Zeven minuten voor rust leek Madis Vihmann de 2-0 tegen de touwen te knikken, maar hij beging voor zijn kopstoot een overtreding op Peacock-Farrell en dus werd de treffer afgekeurd. Ierland had het merendeel van het balbezit, maar slaagde er zelden in om gevaarlijk te worden. Het team van bondscoach O'Neill kwam na de pauze goed weg, toen Vassiljev de bal op de lat uiteen zag spatten na een geplaatst schot. Aan de overzijde werden de bezoekers via George Saville voor het eerst echt gevaarlijk, maar keeper Sergei Lepmets pareerde zijn inzet van dichtbij.

In het restant van de tweede helft volgden mogelijkheden aan weerszijden. Vlasiy Sinyavskiy kapte zijn bewaker uit en probeerde het met een laag schot, dat door de benen van Peacock-Farrell uit het doel werd gehouden. Dat was een belangrijke ingreep, want Noord-Ierland bleef in de wedstrijd en kantelde het duel razendsnel om. Invaller Josh Magennis kreeg de bal dertien minuten voor tijd tegen het dijbeen na een schot van Conor Washington en zorgde daarmee voor de 1-1; even daarna maakte hij ook de 1-2 na voorbereidend werk van Jordan Jones.