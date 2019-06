Koeman weigert voorbeeld van Van Gaal te volgen tegen Portugal

Ronald Koeman is niet van plan om het voorbeeld van voorganger Louis van Gaal te volgen in het geval de wedstrijd tegen Portugal zondag aankomt op een strafschoppenserie. Op het WK 2014 koos Van Gaal er in de kwartfinale tegen Costa Rica voor om doelman Jasper Cillessen naar de kant te halen voorafgaand aan de penaltyreeks. Koeman benadrukt op de persconferentie voor de Nations League-finale dat hij Cillessen het vertrouwen zal geven.

De keuzeheer, die Kenneth Vermeer en Marco Bizot achter de hand heeft, beaamt dat Oranje op de trainingen oefent op strafschoppen. "Dat doen we ook ter voorbereiding op het EK. Ik begrijp de vraag, na wat er gebeurde in 2014. Maar als wij strafschoppen moeten nemen, dan is Jasper Cillessen de keeper. Die stopt ook strafschoppen, heb ik gezien met de oefeningen", verzekert Koeman. Het feit dat ploegen nu een extra wissel mogen doen in een eventuele verlenging, brengt hem niet op andere gedachten.

"Het speelt wel in mijn hoofd dat we een vierde wissel hebben in de verlenging. Dat was ook zo richting het einde van de wedstrijd tegen Engeland. Toen wachtten we met het inbrengen van Davy Pröpper tot de verlenging begon. Maar ik ga de keeper niet wisselen als het aankomt op penalty's. Dat doe ik niet", aldus de bondscoach, die verder aangeeft over een fitte selectie te beschikken. "Er is nog wel een stukje vermoeidheid, dat is logisch. Ik verwacht iedereen te kunnen opstellen."

Koeman reageert lachend op de vraag of hij Rinus Michels evenaart als de Nations League zondag wordt gewonnen. "Nee, dat denk ik niet. De volgorde is: WK, EK en Nations League. Het is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Maar we worden niet gehuldigd en we gaan niet gek doen. We nemen een glas wijn en gaan lekker op vakantie", geeft hij aan. Desondanks zou het volgens Koeman 'ongelooflijk' zijn om na Duitsland, Frankrijk en Engeland ook Portugal te kloppen. "We weten wat we moeten doen."