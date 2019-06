Daley Blind: ‘Hij moet zijn hart volgen, wij gaan geen extra druk opleggen’

Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de finale van de Nations League tegen Portugal van zondag. Op de persconferentie in Estádio do Dragão was zaterdagavond veel internationale pers aanwezig en werd Georginio Wijnaldum en Daley Blind gevraagd naar de krachtmeting met Cristiano Ronaldo. De internationals van Oranje benadrukten dat ze niet louter tegen Ronaldo spelen, maar tegen een sterke ploeg.

"Natuurlijk kent iedereen zijn kwaliteiten, maar het is aan ons om het volledige Portugese team af te stoppen", stelde Blind. Wijnaldum gaf toe 'blij' te zijn om tegen Ronaldo te kunnen spelen. "Je wilt altijd tegen de beste spelers ter wereld uitkomen en daar hoort hij duidelijk bij. Het is voor ons een grote test om hem af te stoppen, maar we zien er allemaal naar uit om tegen Portugal en Ronaldo te spelen. Hij heeft een grote invloed in de ploeg, maar ze hebben meer goede spelers."

De internationals van Oranje werden ook gevraagd naar ploeggenoot Virgil van Dijk, die momenteel een van de favorieten is bij de bookmakers om de Ballon d'Or te winnen. De verdediger won een week geleden de Champions League met Liverpool en kan zondag ook een prijs pakken met Oranje. "Hij heeft een heel goed seizoen achter de rug. Voor ons is hij de beste verdediger ter wereld", aldus Wijnaldum.

"Als je zijn seizoen ziet, verdient hij de Ballon d’Or absoluut. Maar het is niet aan ons om dat te beslissen. We houden ons niet echt bezig met de Ballon d’Or of met andere individuele prijzen.", voegde de middenvelder daaraan toe. Blind noemde het 'fijn' om naar Matthijs de Ligt en Van Dijk te spelen. "Matthijs is een groot talent en Virgil toont zijn kwaliteiten het gehele seizoen." Op transfergebied raadde Blind zijn ploeggenoot De Ligt aan om zijn hart te volgen. "Hij is een groot talent dat overal kan spelen. Het is aan hem. Wij willen niet meer druk op hem leggen."