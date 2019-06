Kroatië herstelt zich van misstap met zwaarbevochten overwinning

Kroatië heeft een broodnodige zege geboekt in Groep E van de EK-kwalificatie. De vice-wereldkampioen was in het Stadion Gradski in Osijek met 2-1 te sterk voor Wales, dat in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker was. Kroatië kan zich na de nederlaag tegen Hongarije in maart niet al teveel misstappen meer veroorloven op weg naar het EK van 2020.

Wales won zijn eerste EK-kwalificatieduel met Slowakije, terwijl Kroatië drie punten haalde uit de eerste twee wedstrijden tegen Azerbeidzjan (2-1 overwinning) en Hongarije (2-1 nederlaag). Ryan Giggs, bondscoach van Wales, ruimde in Osijek een basisplaats in voor Gareth Bale, die eind april voor het laatst een officiële wedstrijd speelde. De eerste grote kans in het treffen was voor de bezoekers, maar Harry Wilson verzuimde in kansrijke positie de 0-1 op het scorebord te zetten.

Nadat Ivan Perisic namens de Kroaten een kans had laten liggen, was het raak in Osijek. Perisic kreeg in het strafschopgebied alle tijd om Andrej Kramaric te vinden voor de doelmond. Tom Lawrence voorkwam dat de bal aankwam bij Kramaric, maar werkte het leer in eigen doel. Pas na rust voerde Kroatië de druk verder op. De thuisploeg kwam uitstekend uit de startblokken in de tweede helft en wist de marge al snel te verdubbelen.

In eerste instantie werd een treffer nog geannuleerd wegens hinderlijk buitenspel van Kramaric, maar drie minuten na rust was het wel raak. De defensie van Wales verzuimde om uit te verdedigen, waardoor de bal bleef liggen voor de voeten van Perisic. De aanvaller van Internazionale maakte van dichtbij geen fout: 2-0. Gaandeweg de tweede helft werd Wales sterker, wat resulteerde in kansen voor Bale. Uiteindelijk bracht de ingevallen David Brooks een kwartier voor tijd de spanning terug in de wedstrijd. In de slotfase vielen er over en weer nog kansen te noteren, maar in de 2-1 stand kwam geen verandering meer.

IJsland - Albanië 1-0

Zowel IJsland als Albanië diende te winnen om in het spoor van Frankrijk en Turkije te blijven. De thuisploeg kwam al heel vroeg in het duel op voorsprong, dankzij Johann Berg Gudmundsson. De voormalig vleugelaanvaller van AZ, tegenwoordig in dienst bij Burnley, speelde zich knap vrij in het strafschopgebied en bleef oog in oog met de Albanese doelman Etrit Berisha uiterst koel. Het vroege doelpunt vormde geen startschot voor een sprankelende wedstrijd, want in het restant vielen er nauwelijks hoogtepunten meer te noteren. IJsland wist de overwinning over de streep te trekken, waardoor het puntentotaal in Groep H naar zes wordt getild. Komende dinsdag is voor IJsland Turkije de tegenstander in eigen stadion, terwijl Albanië Moldavië ontvangt.