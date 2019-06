Tiener schiet Duitsland op heerlijke wijze naar zege op stug China

Het nationale vrouwenelftal van Duitsland is zaterdag positief aan het WK in Frankrijk begonnen. Het team van Martina Voss-Tecklenburg zegevierde in het Roazhon Park met 1-0 over China. De negentienjarige Giulia Gwinn groeide halverwege de tweede helft uit tot matchwinner. Door de overwinning gaat Duitsland, kampioen van 2003 en 2007, aan kop in Groep B; Spanje en Zuid-Afrika staan later vandaag in Le Havre tegenover elkaar.

Ondanks dat Duitsland in grote fases van de eerste helft domineerde, kon bondscoach Jia Xiuquan tevreden zijn over datgene wat China in de eerste 45 minuten liet zien. Zowel de ploeg van Voss-Tecklenburg, dat vooral in de openingsfase voor problemen bij de Chinezen zorgde, als het team van Xiuquan had mogelijkheden om de score in Rennes open te breken. Zo eindigde een voorzet van Carolin Simon op de bovenkant van de lat, terwijl China in het laatste kwartier voor rust enkele goede kansen kreeg.

Het grootste gevaar was afkomstig van Yang Li. Een eerste poging eindigde uiteindelijk in het zijnet en vlak voor rust eindigde haar inzet niet in de verre hoek maar op het aluminium. Zhang Rui probeerde de rebound met het hoofd binnen te werken, maar Almuth Schult redde goed van dichtbij. In de openingsfase van de tweede helft, met Lena Oberdorf en Wang Shuang als invalsters binnen de lijnen, had Duitsland het betere van het spel, maar echte grote kansen voor het doel van Peng Shimeng leverde dat niet op.

Na ruim een uur spelen schoot Gwinn haar team op heerlijke wijze naar de winst. China kreeg een corner van Dzsenifer Marozsan vanaf rechts niet goed weg, waarna de middenveldster het leer op de rand van het strafschopgebied hard langs Peng schoot: 1-0. Gwinn groeide daarmee uit tot de eerste Duitse tiener met een WK-goal voor Duitsland sinds Ariane Hingst in 1999. China kon een nederlaag niet afwenden, al had Zhang nog een goede kans zeven minuten voor het einde. Het harde schot ging echter over het doel.

Duitsland geldt als een van de favorieten voor de wereldtitel. Die Nationalelf werd in 2003 en 2007 wereldkampioen en eindigde als vierde op het laatste WK. China was in 1999 verliezend finalist en reikte vier jaar geleden tot de kwartfinales.