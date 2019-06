‘De Champions League-exit tegen Ajax was het donkerste moment van het jaar’

Juventus kroonde zich afgelopen seizoen voor de achtste keer op rij tot kampioen van Italië. Het grote doel van la Vecchia Signora was deze jaargang echter de eindzege in de Champions League. Ajax dwarsboomde de Italiaanse topclub in de kwartfinale van het miljardenbal echter de weg en Blaise Matuidi bestempelt die uitschakeling in gesprek met L’Équipe als het ‘donkerste moment van het seizoen’.

“Onze Champions League-uitschakeling tegen Ajax was het donkerste moment van het jaar. We kunnen nu zien dat het consequenties heeft, aangezien de trainer de club heeft verlaten”, wijst Matuidi op het vertrek van trainer Massimiliano Allegri. “We hadden de kwaliteiten om het beter te doen, maar waren niet in staat om op dat moment beter te spelen. Tegen Atlético Madrid toonden we met de comeback heel veel karakter. De return was een perfecte wedstrijd, op dat moment dacht ik dat we het toernooi zouden gaan winnen.”

“Helaas misten we tegen Ajax enkele belangrijkste spelers, zoals onze aanvoerder Giorgio Chiellini”, vervolgt de Franse middenvelder. Hij laat zich lovend uit over zijn ploeggenoot Cristano Ronaldo. “Hij is buitengewoon, hij heeft alles gewonnen en ze zeggen als dat het geval is, dat je motivatie verliest. Bij hem is dat niet het geval, hij wil altijd meer en zelfs ieder partijtje op de training winnen. Dat was anders bij Zlatan Ibrahimovic, met wie ik bij Paris Saint-Germain samenspeelde. Cristiano werkt harder, dat heeft me het meest verbaasd. Na een wedstrijd, terwijl iedereen rust en probeert te herstellen, is hij alweer bezig met buikspieroefeningen.”

Matuidi kreeg afgelopen seizoen in de uitwedstrijd tegen Cagliari te maken met racisme. “Dat was een van de vervelendste momenten van mijn carrière. Een jaar eerder was het al eens gebeurd, in hetzelfde stadion. Mijn eerste reactie was dat de wedstrijd moest stoppen. Ik liep niet van het veld, omdat ik ook aan mijn ploeggenoten dacht. Daarnaast geef je dat soort mensen wat ze willen door van het veld te stappen. Ze moeten er juist uitgepikt en bestraft worden. Er zaten duizenden mensen in dat stadion en zij zijn niet allemaal hetzelfde. Waarom moet de meerderheid bestraft worden door enkele idioten?”