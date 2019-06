Bayern slaat nieuwe weg in: ‘Straks betalen we 5 miljoen voor de buschauffeur’

De veertig miljoen euro die Athletic Club in 2012 ontving voor Javi Martínez was lang goed voor het transferrecord van Bayern München. Corentin Tolisso werd vijf jaar later de nieuwe duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van der Rekordmeister, maar voor de middenvelder van Olympique Lyon werd slechts anderhalf miljoen euro meer betaald dan voor Martínez. Met het aantrekken van Lucas Hernández, voor tachtig miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid, verdubbelt de Duitse grootmacht zijn duurste inkomende transfer deze zomer echter bijna en de Franse verdediger is mogelijk niet de enige speler die in de huidige transferperiode voor een megabedrag wordt aangetrokken.

Door Robin Bruggeman

Bayern geldt voor velen al jarenlang als een voorbeeld van hoe grote clubs tegenwoordig geleid moeten worden. De Duitsers verzekerden zich in de afgelopen seizoenen van de transfervrije komst van spelers als Robert Lewandowski en Leon Goretzka, terwijl steunpilaren als Arjen Robben, Franck Ribéry, Mats Hummels en Jérôme Boateng ook voor relatief bescheiden bedragen werden aangetrokken. De huidige kern van het elftal dat de afgelopen zeven jaar de Bundesliga heeft gedomineerd begint echter op leeftijd te raken en de club staat deze zomer voor een aantal belangrijke keuzes. Bayern wist in het net afgelopen seizoen Borussia Dortmund maar net onder zich te houden en zal in de komende tijd waarschijnlijk stevig de portemonnee moeten trekken om de selectie van trainer Niko Kovac van vers bloed te voorzien.

De huidige situatie van Bayern roept herinneringen op aan twaalf jaar geleden, toen de selectie voor de laatste keer in één zomer grondig werd gerenoveerd. Het seizoen 2006/07 eindigde met een vierde plek in de Bundesliga (waardoor de club naast Champions League-voetbal voor het jaar erop greep), de uitschakeling in de kwartfinales van het miljardenbal door AC Milan en het avontuur in de DFB-Pokal dat in de derde ronde al ten einde kwam in een forse teleurstelling en Bayern besloot flink wat miljoenen in de selectie te pompen om een nieuw echec te voorkomen. Voor een bedrag van 95 miljoen euro werden tien nieuwe spelers, waaronder Ribéry, Miroslav Klose en Luca Toni, gehaald, terwijl er ook afscheid genomen werd van de vorige generatie die grote successen naar München had gebracht. Onder meer Owen Hargreaves, Roy Makaay, Claudio Pizarro en Hasan Salihamidzic werden uitgezwaaid en het jaar erop stond Bayern weer met de Duitse landstitel en beker in de handen.

De transferzomer van 2007 was tien jaar lang de duurste uit de clubgeschiedenis.

Bescheiden transferuitgaven

Die zomer van 2007 bleef tien jaar lang in de boeken staan als de transferperiode waarin Bayern het meeste geld uit had gegeven. De club haalde in de jaren erna wel onder meer Robben (25 miljoen), Manuel Neuer (30 miljoen), Renato Sanches (35 miljoen), Hummels (35 miljoen), Mario Götze (37 miljoen) en Arturo Vidal (37,5 miljoen) binnen, maar gaf in een enkele transferperiode nooit zoveel geld uit dat het boven de 100 miljoen euro uitkwam. Die grens werd in 2017 wel geslecht toen, met het oog op de toekomst, onder meer Tolisso, Kingsley Coman (21 miljoen) en Niklas Süle (20 miljoen) werden binnen gehengeld. In vergelijking met de andere kandidaten voor de eindwinst in de Champions League bleven de uitgaven echter zeer bescheiden en het CIES Football Observatory becijferde vorig jaar dat Bayern qua uitgaven in de periode 2010-2018 slechts op de negentiende plek staat wat betreft betaalde transfersommen. Naast usual suspects als Real Madrid, Barcelona, Manchester City en Manchester United gaven gedurende die periode van acht jaar bijvoorbeeld ook Valencia, Napoli, AS Roma en Everton meer uit aan transfers dan de grootmacht uit Beieren.

Met de komst van Hernández en Benjamin Pavard, voor 35 miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart, is deze transferzomer met 115 miljoen nu echter al de duurste uit de clubgeschiedenis en Bayern lijkt nog niet klaar. De club wordt nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Manchester City-aanvaller en Duits international Leroy Sané, die minstens tachtig miljoen euro zou moeten kosten. Voor eenzelfde bedrag zou ook Juventus-spelmaker Paulo Dyala naar Zuid-Duitsland kunnen komen, terwijl Bayern naar verluidt eveneens in de markt is voor (dure) spelers als Rodri (Atlético Madrid), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) en Timo Werner (RB Leipzig). Bayern brak met de komst van de twee Franse internationals al met het verleden, maar een renovatie zoals er deze zomer lijkt te komen past wel in de manier waarop de Duitsers hun transferbeleid in het verleden vaker hebben vormgegeven. Die Roten hebben namelijk eerder in verschillende transferzomers in een enkele uitbarsting (relatief) veel geld uitgegeven om in de jaren erop de hand op de knip te houden en slechts enkele gerichte, voordelige aankopen te doen.

Bayern lijkt daarbij zijn potentiële transferzaken in drie verschillende categorieën te sorteren. Zo haalt de regerend Duits landskampioen veel (ster)spelers weg bij andere clubs uit de Bundesliga. Van de huidige kern zijn bijvoorbeeld Hummels en Lewandowski overgenomen van Dortmund, kwamen Neuer en Goretzka van Schalke 04 en werd Joshua Kimmich op jonge leeftijd losgeweekt bij VfB Stuttgart. De tweede categorie spelers zijn talenten die al op jonge leeftijd worden gehaald en verder hun vorming krijgen in München. Coman werd bijvoorbeeld in de afgelopen jaren overgenomen van Juventus en de in januari voor tien miljoen euro binnengehaalde Alphonso Davies moet een soortgelijk traject gaan doorlopen. In de derde categorie vallen (internationale) topspelers die, om welke reden dan ook, ongelukkig zijn bij hun huidige werkgevers. Bayern koopt eigenlijk nooit bepalende spelers weg bij Europese concurrenten, maar profiteerde bijvoorbeeld wel van de onvrede bij Robben toen Real Madrid in één zomer Cristiano Ronaldo, Kaká en Karim Benzema binnenhaalde. De bij Manchester City in een soortgelijke situatie verkerende Boateng was in de afgelopen jaren ook een belangrijke schakel in München, terwijl ook Real-huurling James Rodríguez, die deze zomer weer uit de Allianz Arena zal vertrekken, werd aangetrokken in een periode waarin hij niet zeker was van een basisplaats.

De tien duurste inkomende transfers uit de clubgeschiedenis van Bayern München.

In de eerste categorie zouden deze zomer Werner en Havertz kunnen vallen, al zal voor laatstgenoemde waarschijnlijk wel de hoofdprijs overgemaakt moeten worden naar Leverkusen. Qua talenten leek Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi eerder dit seizoen dicht bij een overstap naar Bayern, maar zijn veranderde perspectief in Londen en een zware achillespeesblessure hebben een einde aan deze geruchten gemaakt. De Duitse grootmacht wordt wel in verband gebracht met bijvoorbeeld Nicolas Pépé, maar de aanvaller van Lille OSC staat bij veel Europese concurrenten op de radar en moet waarschijnlijk om en nabij de tachtig miljoen euro kosten. Bayern wil voor een bedrag van dezelfde orde toeslaan in Manchester door Sané terug te halen naar de Bundesliga en de aanvaller van die Mannschaft valt juist weer in de derde categorie. Sané leek zich in de afgelopen seizoenen te gaan ontwikkelen tot een sterspeler in het Etihad Stadium, maar zat in de afgelopen voetbaljaargang vaker op de bank dan hem lief was. Het kamp van de 23-jarige aanvaller heeft daarom voorlopig alle pogingen van the Citizens om zijn nog twee jaar doorlopende contract te verlengen afgehouden en Josep Guardiola zou inmiddels groen licht hebben gegeven voor een vertrek van de vleugelflitser.

Koerswijziging

Nog eens tachtig miljoen, of meer, voor Sané zou Bayern een geweldige opvolger van Robben en Ribéry opleveren, maar er ook voor zorgen dat de transferuitgaven van de club deze zomer boven de tweehonderd miljoen euro uittorenen. De beleidsbepalers in München zien echter dat een dergelijke koerswijziging noodzakelijk is in de huidige opgeblazen transfermarkt en Bayern is bereid om de in de afgelopen jaren zorgvuldig bij elkaar gespaarde miljoenen flink te laten rollen. De komst van Hernández voor tachtig miljoen euro kan daarom ook worden gezien als een statement, al is niet iedereen even onder de indruk van de beslissing om dat bedrag neer te leggen voor de wereldkampioen. Oud-middenvelder Stefan Effenberg had bijvoorbeeld graag gezien dat de miljoenen ergens anders heen waren gegaan: “Bayern ondergaat deze zomer een transformatie en ze hebben al een hoop geld uitgegeven. Maar er hangen ook veel vraagtekens rondom deze aankopen. Hasan Salihamidzic (technisch directeur, red.) praat steeds over Benjamin Pavard en Lucas Hernández alsof ze twee wereldkampioenen hebben binnengehaald, maar wat mij betreft maakt het niet uit dat ze vorig jaar het WK hebben gewonnen met Frankrijk”, reageerde hij onlangs bij T-Online.

Leroy Sané geldt deze zomer als de droomaanwinst in München.

“Dat betekent namelijk niet dat ze over tien jaar nog steeds wereldkampioen zullen zijn. Als we kijken naar het bedrag dat voor Hernández is betaald, kunnen we maar één winnaar aanwijzen: Atlético Madrid. Het bedrag lijkt misschien normaal op de hedendaagse transfermarkt, maar ik krijg er buikpijn van. Het is een van de redenen waarom fans het moeilijk vinden om te begrijpen wat er allemaal in het voetbal gebeurt. Als het zo doorgaat, betalen we over vijf jaar vijf miljoen euro voor een buschauffeur! Ik had liever tachtig miljoen uitgegeven aan spelers die op hun top zitten of offensieve of creatieve spelers zijn.” Voorzitter en clubicoon Uli Hoeness neemt de kritiek voor kennisgeving aan, maar wijst er in gesprek met de Deutsche Presse-Agentur ook op dat Bayern ‘het nooit goed kan doen’: “Het heeft me verbaasd dat onze tachtig miljoen zoveel bekritiseerd werd. Onlangs werd nog gezegd dat Bayern met een voorzichtig transferbeleid nooit in de groep met Engelse en Spaanse topclubs en Paris Saint-Germain terecht zou kunnen komen. Nu geven we wel geld uit en wordt er geschreeuwd: ‘Hoe kun je nou tachtig miljoen spenderen aan één speler?’ Wat zouden die mensen geroepen hebben als we Kylian Mbappé gekocht hadden? Wij geloven dat de tijd is aangebroken voor Bayern om zijn zuurverdiende geld in te zetten op de markt om een nieuw, jong elftal op het veld te zetten.”

Hoeness heeft bovendien gezien dat de concurrentie ook niet stil heeft gezeten. Borussia Dortmund sloeg onlangs in een paar dagen tijd een enorme slag door Nico Schulz (voor 25,5 miljoen overgenomen van TSG 1899 Hoffenheim), Thorgan Hazard (voor hetzelfde bedrag opgepikt bij Borussia Mönchengladbach) en Julian Brandt (voor 25 miljoen gekocht van Leverkusen) binnen te hengelen en BVB gaat er aankomend seizoen vol voor om Bayern na zeven seizoenen op rij te onttronen als landskampioen. De bestuurder van der Rekordmeister geeft echter wel aan dat er nog steeds grenzen zijn aan de bedragen die zijn club uit zal geven: “Ik zou Mbappé bijvoorbeeld meteen kopen, hij is een geweldige speler. Maar wij hebben daar het geld niet voor. Het gaat er niet om of Mbappé dat bedrag waard is. De vraag is: kan iemand zulke bedragen uitgeven zonder financieel in de problemen te komen? Ik heb gelezen dat het duurste schilderij van de wereld bijna vierhonderd miljoen heeft gekost op een veiling. Is een kunstwerk dat geld waard? Natuurlijk niet! Maar als iemand het heel graag wil hebben en er zoveel voor betaalt, is dat uiteindelijk zijn beslissing.” De komst van Sané is daarom, ondanks de hoop van de fans en zelfs van een groot deel van de selectie, nog geen uitgemaakte zaak: “Ik heb de precieze cijfers niet bij de hand, maar ik denk dat het vanuit financieel oogpunt heel moeilijk wordt. Het hele pakket wordt moeilijk”, liet Hoeness vorige week nog optekenen door BILD.