Cillessen kan zich in Nations League-finale bij exclusief gezelschap voegen

Oranje staat zondagavond in de finale van de Nations League tegenover Portugal. De formatie van bondscoach Ronald Koeman bereikte de eindstrijd door na verlenging af te rekenen met Engeland (3-1), terwijl de Portugezen in de reguliere speeltijd met dezelfde cijfers wisten te winnen van Zwitserland. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Estádio do Dragão, zondagavond vanaf 20.45 uur.

O Het is de tweede grote finale voor Portugal in drie jaar tijd, nadat het EK van 2016 in Frankrijk werd gewonnen. Daarvoor plaatsten de Portugezen zich slechts één keer eerder voor een finale. Op het EK van 2004 werd de eindstrijd verloren van Griekenland.

O Voor Oranje is het de eerste grote finale sinds de WK-finale van 2010, die in verlenging met 0-1 verloren werd van Spanje. Het Nederlands elftal heeft drie van zijn laatste vier grote finales verloren. De laatste finale die werd gewonnen was in 1988, toen Nederland Europees kampioen werd met Ronald Koeman in de ploeg.

O Van de laatste dertien ontmoetingen met Oranje ging Portugal slechts twee keer onderuit. Bij de laatste ontmoeting tussen beide landen trok Nederland aan het langste eind. In maart 2018 won de ploeg van Koeman met 0-3 door doelpunten van Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk.

O Portugal kan het eerste gastland worden dat een groot toernooi wint sinds Frankrijk de WK-finale van 1998 voor eigen publiek won van Brazilië.

O Sinds de aanstelling van Koeman bij het Nederlands elftal in februari 2018, verloor Oranje slechts drie van de dertien wedstrijden (zes overwinningen en vier gelijke spelen).

O Portugal is ongeslagen in zijn laatste negen wedstrijden in alle competities (vijf overwinningen en vijf keer een gelijkspel). Alleen tussen februari 2009 en juni 2010 kenden de Portugezen onder leiding van bondscoach Carlos Queiroz een betere serie (negentien wedstrijden).

O Exclusief eigen doelpunten was Memphis Depay direct betrokken bij de laatste acht doelpunten van Oranje in alle competities (drie goals en vijf assists). In de halve finale van de Nations League tegen Engeland gaf de aanvaller van Olympique Lyon twee assists.

O In de halve finale van de Nations League tegen Zwitserland maakte Cristiano Ronaldo zijn 53ste hattrick in zijn loopbaan. Zeven van de laatste hattricks in de nationale ploeg van Portugal zijn afkomstig van Ronaldo; André Silva maakte de andere.

O Jasper Cillessen kan tegen Portugal zijn vijftigste interland voor Oranje spelen. Als hij in actie komt, dan wordt hij na Edwin van der Sar (130), Hans van Breukelen (73), Maarten Stekelenburg (58) en Gejus van der Meulen (54) de vijfde Nederlandse keeper met minimaal vijftig interlands.