Van der Sar: ‘Waarom heeft nummer vier van Spanje daar meer recht op?’

Ajax stuntte dit seizoen door de halve finales van de Champions League te bereiken, maar het is nog geen uitgemaakte zaak dat de Amsterdammers volgend seizoen opnieuw in het miljardenbal zullen acteren. De kampioen van Nederland moet in de komende maanden twee voorrondes zien te overleven om de groepsfase van het belangrijkste clubtoernooi te bereiken en Ajax sneuvelde in de afgelopen jaren meerdere malen in dit voorafje voordat de Champions League echt van start gaat.

Algemeen directeur Edwin van der Sar hoopt hier in de toekomst echter verandering in te kunnen brengen en de oud-doelman was deze week, vanwege zijn functie als vicevoorzitter van de European Club Association, aanwezig bij een congres in Malta waar dergelijke zaken besproken werden: “Niet iedereen wordt geboren in Manchester of Londen”, werd hij daar geciteerd door verschillende Italiaanse media.

“We moeten ook ruimte geven aan ploegen uit de competities van Polen, Portugal, Griekenland, Turkije en Nederland om op Europees niveau te kunnen groeien. Ajax bereikte twee jaar geleden de finale van de Europa League en moest twee maanden later weer in de voorrondes beginnen. Er is meer stabiliteit nodig om groei mogelijk te maken. Dat is natuurlijk makkelijker als je in een sterke competitie speelt, maar we moeten ook aan de anderen denken”, ging hij verder.

“Dit jaar haalden we de halve finale van de Champions League, stonden we op een haar na in de finale, werden we na vijf jaar weer kampioen en wonnen we de beker. Desondanks moeten we weer twee kwalificatierondes spelen, dat is niet goed. Niemand heeft mij tot nu toe uit kunnen leggen waarom de nummer vier van Spanje meer recht heeft op deelname aan de Champions League dan de kampioen van Oostenrijk.”