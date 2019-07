Transferoverzicht LaLiga 2019/20: alle inkomende en uitgaande transfers

De clubs uit LaLiga doen met oog op 2019/20 volop zaken op de zomerse transfermarkt. De kranten worden in deze periode gevuld met de meest wilde en bizarre geruchten over tal van voetballers. In dit transferoverzicht is alleen ruimte voor afgeronde transfers. Hieronder vind je alle deals van Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Sevilla, Valencia en alle andere clubs uit LaLiga.

Spelers die afgelopen seizoen (elders) op huurbasis actief waren en deze zomer bij hun werkgever zijn teruggekeerd, zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht. Spelers die per 30 juni 2019 transfervrij bij een club zijn vertrokken én nog geen nieuwe werkgever hebben óf niet langer in het betaald voetbal actief zijn, zijn evenmin in het onderstaande overzicht meegenomen.

Voor het laatst bijgewerkt op 13 juli 2019 om 18.37 uur

Deportivo Alavés

Nieuw:

Lucas Pérez (overgenomen van West Ham United)

Luis Rioja (overgenomen van Almería)

Saúl García (transfervrij van Deportivo la Coruña)

Olivier Verdon (overgenomen van Sochaux)

Pere Pons (overgenomen van Girona)

Ramón Miérez (overgenomen van Tigre)

Jeando Fuchs (overgenomen van Sochaux)

Vertrokken:

Antonio Cristian (transfervrij naar Fuenlabrada)

Carlos Vigaray (transfervrij naar Real Zaragoza)

Athletic Club

Nieuw:

Vertrokken:

Alex Remiro (transfervrij naar Real Sociedad)

Ander Iturraspe (transfervrij naar Espanyol)

Mikel Rico (transfervrij naar Huesca)

Asier Benito (transfervrij naar Eibar)

Atlético Madrid

Nieuw:

João Félix (overgenomen van Benfica)

Marcos Llorente (overgenomen van Real Madrid)

Felipe (overgenomen van FC Porto)

Renan Lodi (overgenomen van Athletico Paranaense)

Ivan Saponjic (overgenomen van Benfica)

Héctor Herrera (transfervrij van FC Porto)

Nicolás Ibáñez (overgenomen van San Luis)

Vertrokken:

Lucas Hernández (verkocht aan Bayern München)

Antoine Griezmann (verkocht aan Barcelona)

Rodri (verkocht aan Manchester City)

Diego Godín (transfervrij naar Internazionale)

Nehuén Pérez (verhuurd aan Famalicão)

Roberto Olabe (verkocht aan Eibar)

Axel Werner (verhuurd aan San Luis)

Gelson Martins (verkocht aan AS Monaco)

Luciano Vietto (verkocht aan Sporting Portugal)

Nicolás Ibáñez (verhuurd aan San Luis)

Bernard Mensah (verkocht aan Kayserispor)

Barcelona

Nieuw:

Antoine Griezmann (overgenomen van Atlético Madrid)

Frenkie de Jong (overgenomen van Ajax)

Neto (overgenomen van Valencia)

Emerson (samen met Real Betis overgenomen van Atlético Mineiro)

Vertrokken:

Sergi Palencia (verkocht aan Saint-Étienne)

Jasper Cillessen (verkocht aan Valencia)

André Gomes (verkocht aan Everton)

Adrián Ortolá (transfervrij naar Tenerife)

Marc Cucurella (verkocht aan Eibar, na verhuurperiode tot 30 juni)

Marc Cardona (verkocht aan Osasuna)

Paco Alcácer (verkocht aan Borussia Dortmund)

Denis Suárez (verkocht aan Celta de Vigo)

Emerson (tot medio 2021 gestald bij Real Betis)

Real Betis

Nieuw:

Giovani Lo Celso (overgenomen van Paris Saint-Germain, na huurperiode tot 30 juni)

Juanmi (overgenomen van Real Sociedad)

Emerson (samen met Barcelona overgenomen van Atlético Mineiro, na huurperiode tot 30 juni)

Vertrokken:

Pau López (verkocht aan AS Roma)

Sergio León (verkocht aan Levante)

Alex Alegría (transfervrij naar Real Mallorca)

Aitor Ruibal (verhuurd aan Leganés)

Celta de Vigo

Nieuw:

Denis Suárez (overgenomen van Barcelona)

Joseph Aidoo (overgenomen van KRC Genk)

Vertrokken:

Mathias Jensen (verkocht aan Brentford)

Andrew Hjulsager (verkocht aan KV Oostende)

Gustavo Cabral (transfervrij naar Pachuca)

Eibar

Nieuw:

Pedro Bigas (overgenomen van Las Palmas)

Roberto Correa (transfervrij van Cádiz)

Roberto Olabe (overgenomen van Atlético Madrid)

Esteban Burgos (transfervrij van Alcorcón)

Marc Cucurella (overgenomen van Barcelona, na huurperiode tot 30 juni)

Álvaro Tejero (transfervrij van Real Madrid)

Asier Benito (transfervrij van Athletic Club)

Rubén Lobato (transfervrij van Real Oviedo)

Eduardo Expósito (overgenomen van Deportivo la Coruña)

Vertrokken:

Joan Jordán (verkocht aan Sevilla)

Rubén Peña (verkocht aan Villarreal)

Unai Elgezabal (transfervrij naar Alcorcón)

Pablo Hervías (verkocht aan Real Valladolid)

Pere Milla (transfervrij naar Elche)

Español

Nieuw:

Ander Iturraspe (transfervrij van Athletic Club)

Bernardo Espinosa (gehuurd van Girona)

Vertrokken:

Aarón Martín (verkocht aan FSV Mainz 05)

Álvaro Vázquez (transfervrij naar Sporting Gijón)

Roberto (transfervrij naar West Ham United)

Getafe

Nieuw:

Enric Gallego (overgenomen van Huesca)

Jack Harper (overgenomen van Málaga)

Raúl Garcia (transfervrij van Girona)

Vertrokken:

Álvaro Jiménez (verhuurd aan Albacete)

Granada

Nieuw:

Fede Vico (overgenomen van Leganés)

Neyder Lozano (transfervrij naar Elche)

Vertrokken:

Adrián Castellano (verkocht aan Numancia)

Leganés

Nieuw:

Jonathan Silva (overgenomen van Sporting Portugal)

André Grandi (transfervrij van Internazionale)

Juan Muñoz (overgenomen van Alcorcón)

Juan Soriano (gehuurd van Sevilla)

Álex Martín (overgenomen van Real Madrid)

Aitor Ruibal (gehuurd van Real Betis)

Fede Varela (overgenomen van FC Porto)

Vertrokken:

Fede Vico (verkocht aan Granada)

Nabil El Zhar (transfervrij naar Al Ahli)

Ezequiel Muñoz (transfervrij naar Lanús)

Levante

Nieuw:

Rúben Vezo (overgenomen van Valencia)

Sergio León (overgenomen van Real Betis)

Gonzalo Melero (overgenomen van Huesca)

Carlos Clerc (transfervrij van Osasuna)

Jorge Miramón (transfervrij van Huesca)

Hernâni (transfervrij van FC Porto)

Vertrokken:

Rubén García (verkocht aan Osasuna)

Jason (transfervrij naar Valencia)

Osasuna

Nieuw:

Rubén García (overgenomen van Levante)

Chimy Ávila (overgenomen van San Lorenzo)

Pervis Estupiñán (gehuurd van Watford)

Marc Cardona (overgenomen van Barcelona)

Brandon (overgenomen van Stade Rennes)

Jaume Grau (transfervrij van Real Madrid)

Vertrokken:

Miguel Díaz (transfervrij naar Tudelano)

Carlos Clerc (transfervrij naar Stade Rennes)

Jaume Grau (verhuurd aan Lugo)

Real Madrid

Nieuw:

Eden Hazard (overgenomen van Chelsea)

Luka Jovic (overgenomen van Eintracht Frankfurt)

Éder Militão (overgenomen van FC Porto)

Ferland Mendy (overgenomen van Olympique Lyon)

Rodrygo (overgenomen van Santos)

Vertrokken:

Mateo Kovacic (verkocht aan Chelsea, na verhuurperiode tot 30 juni)

Aleix Febas (transfervrij naar Real Mallorca)

Marcos Llorente (verkocht aan Atlético Madrid)

Jorge de Frutos (verhuurd aan Real Valladolid)

Álex Martín (verkocht aan Leganés)

Jaume Grau (transfervrij naar Osasuna)

Raúl de Tomás (verkocht aan Benfica)

Sergio Reguilón (verhuurd aan Sevilla)

Theo Hernández (verkocht aan AC Milan)

Martin Ödegaard (verhuurd aan Real Sociedad)

Luca Zidane (verhuurd aan Racing Santander)

Álvaro Tejero (transfervrij naar Eibar)

Real Mallorca

Nieuw:

Ante Budimir (overgenomen van Crotone, na huurperiode tot 30 juni)

Martin Valjent (overgenomen van Chievo, na huurperiode tot 30 juni)

Josep Señé (transfervrij van Cultural Leonesa)

Aleksandar Sedlar (transfervrij van Piast Gliwice)

Pablo Chavarría (transfervrij van Stade Reims)

Aleix Febas (transfervrij van Real Madrid)

Alex Alegría (transfervrij van Real Betis)

Vertrokken:

Leandro Montagud (transfervrij naar Cultural Leonesa)

Salva Ruiz (transfervrij naar Valencia)

Sergio Buenacasa (verhuurd aan Ponferradina)

Franco Russo (verhuurd aan Ponferradina)

Real Sociedad

Nieuw:

Portu (overgenomen van Girona)

Alexander Isak (overgenomen van Borussia Dortmund)

Modibo Sagnan (overgenomen van RC Lens)

Alex Remiro (transfervrij van Athletic Club)

Martin Ödegaard (gehuurd van Real Madrid)

Vertrokken:

Juanmi (verkocht aan Real Betis)

Jon Bautista (verhuurd aan KAS Eupen)

Eneko Capilla (verkocht aan Asteras Tripolis)

Real Valladolid

Nieuw:

Pablo Hervías (overgenomen van Eibar)

Federico Barba (gehuurd van Chievo)

Sandro Ramírez (gehuurd van Everton)

Jorge de Frutos (gehuurd van Real Madrid)

Vertrokken:

Moisés Delgado (verhuurd aan Racing Santander)

Borja Fernández (gestopt)

Sevilla

Nieuw:

Jules Koundé (overgenomen van Girondins Bordeaux)

Munas Dabbur (overgenomen van Red Bull Salzburg)

Lucas Ocampos (overgenomen van Olympique Marseille)

Maximilian Wöber (overgenomen van Ajax, na huurperiode tot 30 juni)

Diego Carlos (overgenomen van Nantes FC)

Sergio Reguilón (gehuurd van Real Madrid)

Fernando (overgenomen van Galatasaray)

Joan Jordán (overgenomen van Eibar)

Luuk de Jong (overgenomen van PSV)

Vertrokken:

Pablo Sarabia (verkocht aan Paris Saint-Germain)

Quincy Promes (verkocht aan Ajax)

Luis Muriel (verkocht aan Atalanta)

Gabriel Mercado (transfervrij naar Al Rayyan)

Marc Gual (verhuurd aan Girona)

Juan Soriano (verhuurd aan Leganés)

Valencia

Nieuw:

Denis Cheryshev (overgenomen van Villarreal, na huurperiode tot 30 juni)

Jasper Cillessen (overgenomen van Barcelona)

Salva Ruiz (transfervrij van Real Mallorca)

Jorge Sáenz (overgenomen van Tenerife)

Àlex Carbonell (transfervrij van Córdoba)

Manu Vallejo (overgenomen van Cádiz)

Jason (transfervrij van Levante)

Vertrokken:

Neto (verkocht aan Barcelona)

Simone Zaza (verkocht aan Torino)

Rúben Vezo (transfervrij naar Levante)

Aymen Abdennour (transfervrij naar Kayserispor)

Toni Lato (verhuurd aan PSV)

Àlex Carbonell (verhuurd aan Fortuna Sittard)

Álex Blanco (verhuurd aan Real Zaragoza)

Jeison Murillo (verhuurd aan Sampdoria, met verplichte optie tot koop)

Villarreal

Nieuw:

Rubén Peña (overgenomen van Eibar)

Raúl Albiol (overgenomen van Napoli)

Alberto Moreno (transfervrij van Liverpool)

Vertrokken:

Pablo Fornals (verkocht aan West Ham United)

Roberto Soriano (verkocht aan Bologna, na verhuurperiode tot 30 juni)

Rúben Semedo (verkocht aan Olympiakos)

Nicola Sansone (verkocht aan Bologna, na verhuurperiode tot 30 juni)

Denis Cheryshev (verkocht aan Valencia, na verhuurperiode tot 30 juni)

Javi Fuego (transfervrij naar Sporting Gijón)

Juan Ibiza (transfervrij naar Almería)

Simón Moreno (verhuurd aan Almería)

Miguelón (verhuurd aan Huesca)

Ontbreekt er een transfer? Laat de aanvullingen achter in de comments of stuur een mail naar [email protected]