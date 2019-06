Dusan Tadic diep door het stof: ‘Het zwaarste moment uit mijn carrière’

Dusan Tadic maakte in het shirt van Ajax een geweldig seizoen door, maar de aanvaller sluit het voetbaljaar toch nog in mineur af. Servië ging vrijdagavond namelijk met maar liefst 5-0 onderuit tegen Oekraïne in de EK-kwalificatie en deed daardoor bijzonder slechte zaken met het oog op het volgend jaar georganiseerde toernooi. Tadic ging na afloop van de wedstrijd diep door het stof tegenover de Servische pers.

“Het hele team moet zich schamen na dit resultaat. Dit is het zwaarste moment uit mijn carrière en dat komt bijzonder ongelegen. We waren constant te laat en hebben hen amper onder druk gezet. We hebben ervoor gezorgd dat zij zich beter waanden dan ze eigenlijk zijn. We moeten ons echt schamen”, was Tadic duidelijk over de wanprestatie van zijn ploeg.

“Dit moet geanalyseerd worden en iedereen moet in de spiegel kijken. Dit mogen we nooit meer laten gebeuren”, ging hij verder. Tadic vond het moeilijk om aan te wijzen waar het euvel bij zijn ploeg precies lag: “Zij stonden beter en ware feller dan wij. We stonden er maar een beetje tussen zonder dat we wisten wat we moesten doen.”

Servië staat door de nederlaag, en het eerdere gelijkspel tegen Portugal, met een punt uit twee wedstrijden onderaan in Groep B van de EK-kwalificatie. Tadic gaat er echter nog wel van uit dat zijn land volgend jaar actief zal zijn op het door heel Europa georganiseerde eindtoernooi: “Ik heb er nog alle vertrouwen in.”